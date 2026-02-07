Sinistralitat viària
L’encreuament més perillós de Barcelona acumula 18 accidents en un any: «Passar el semàfor és jugar-te la vida»
La confluència de la Gran Via amb Selva de Mar concentra el nombre més elevat de sinistres en els últims mesos, amb diversos xocs ocorreguts en un tram amb gir a l’esquerra al costat de la muntanya
Jordi Ribalaygue
Una furgoneta fa una accelerada abans que el semàfor es posi en vermell a mig matí al lateral de la Gran Via de les Corts Catalanes, a Barcelona. Travessa l’encreuament del carrer de la Selva de Mar a gran velocitat per seguir en direcció cap a la plaça de Glòries, sense girar a l’esquerra, com obliga el carril pel qual es desplaça. «Es veu moltes vegades al dia que un llest s’equivoca, accelera i continua recte, quan el de la dreta podria girar i envestir-lo», adverteix Eloy Ovejas, veí de la Gran Via al seu pas pel districte de Sant Martí. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, es van produir 18 accidents amb ferits a la confluència de l’avinguda amb Selva de Mar el 2025. Va ser el lloc amb més sinistralitat de la ciutat.
Tot i que aquest últim any s’hagi coronat per sobre de 21 trams més a la capital que van acumular també més d’una desena de sinistres amb lesionats, aquesta part de la Gran Via no ha sorgit de sobte com una zona comprometedora per als conductors. «Passa i continua passant, és una constant des de fa molt temps, un punt molt negre», defineix Ovejas.
El resident mostra els senyals encara visibles de les últimes trompades a la intersecció. Al pont amb el qual Selva de Mar franqueja per sobre de la C-31, una barra de protecció arran de vorera està mig desencaixada i coberta amb una cinta vermella i blanca, indicativa d’una trompada recent. «És una barbaritat, el cop va haver de ser terrible per aixecar la tanca», intueix Ovejas.
També queda rastre de l’impacte d’un automòbil contra un extrem de la barana situada sobre el pas soterrat de l’autovia. «Es va emportar fins al semàfor, van haver de paralitzar la Gran Via... No fa ni un parell de mesos», explica el veí. «El que va xocar era un cotxe guapo, però va quedar destrossat», completa. «I, fa dos anys, n’hi va haver un altre que es va emportar les bicicletes», remata, i assenyala l’estació del Bicing del costat de la muntanya de l’avinguda.
«Que aixafi una barana m’és igual, el més dolent seria que estiguessis amb el teu fill esperant al pas zebra i que el cotxe us atropellés», tem el resident. «Passar aquest semàfor és jugar-te la vida, perquè allí es forma un galimaties», alerta.
Un automòbil bolcat
Consultat per EL PERIÓDICO, l’Ajuntament de Barcelona no ha precisat ara per ara una mesura concreta per mirar d’apaivagar el risc a la Gran Via amb Selva de Mar. L’Associació Amics de la Gran Via proposa que s’hi destini presència permanent d’agents de la Guàrdia Urbana o instal·lar-hi un radar per regular el trànsit.
El consistori afirma que els 18 accidents allí localitzats el 2025 no van ser greus i els compara amb els 6.835 registrats a tota la ciutat durant l’any passat. La sinistralitat viària a la ciutat va causar 8.320 ferits lleus, 246 de gravetat i 11 morts.
Ricardo López és quiosquer i, des de la parada on serveix diaris i cafès, té una panoràmica privilegiada de l’encreuament que s’ha revelat com el més perillós de la xarxa viària barcelonina en els últims 12 mesos. «Fa un any que soc aquí i potser he vist 30 o 40 cops», recorda. «N’he vist tant de cotxes com de motos, tot i que normalment són xocs entre cotxes. El més espectacular va ser el d’un cotxe que va arribar a bolcar. El conductor va poder sortir bé».
Les trompades s’han repetit les últimes setmanes. «N’hi ha hagut un parell», prossegueix López. «En una, un cotxe va rebre un cop molt fort per darrere, la conductora va poder sortir i la van atendre a l’ambulància», relata.
«‘¡Pam!’, una altra vegada...»
«Cada dos per tres han de venir les ambulàncies», corrobora Juan Pascual, que viu just a la cantonada de la Gran Via amb Selva de Mar. «Des de casa sento ‘¡pam!’, i una altra vegada... Acostuma a passar una vegada a la setmana», calcula.
El punt crític és al costat superior de l’avinguda, on hi ha tres carrils. El primer obliga a girar a l’esquerra i el del mig dona opció a girar també a l’esquerra per Selva de Mar o continuar per la Gran Via. El primer carril assenyala el gir obligatori amb una marca sobre la calçada a uns 50 metres de l’encreuament. A la cantonada, hi ha un cartell que indica el sentit de la marxa de cada una de les vies de circulació. Infringir el gir obligatori exposa a una col·lisió amb el vehicle que s’incorpora des del carril contigu.
«Està molt mal senyalitzat», opina Pascual. «Quan un s’adona al final que ha de girar, se’l menja sense voler... Els cops que s’emporten les motos són una passada», testifica. «També hi ha gent que no respecta els senyals», afegeix Ovejas.
Pascual confessa que va amb molt de compte quan ha de fer aquest gir. «No me’n fio, hi ha molt embolic... Vaig amb molt de compte, i més si vaig amb la meva neta», admet. Ovejas coincideix amb ell: «Ara mateix estan sent accidents de cotxe sense morts, però el que més temo és que hi hagi danys personals, nens inclosos. Cal intentar solucionar-ho, sí o sí».
