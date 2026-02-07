BCN detecta 12 casos de la variant més contagiosa de la verola del mico
L’Agència de Salut Pública no troba relació entre aquests contagis, que han tingut lloc els últims tres mesos, per la qual cosa sospita que n’hi pot haver més.
Beatriz Pérez
Barcelona ha registrat 12 casos de verola del mico (mpox) de clade 1 des d’octubre del 2025 fins a finals d’any, segons l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB). L’ASPB no disposa encara de dades del gener. Fins ara, els contagis que s’havien diagnosticat a Catalunya pertanyien al clade 2. El clade 1 és una nova variant genètica del virus, procedent del Congo, aparentment més transmissible i tradicionalment associada a quadres clínics més greus. A tot Espanya s’han detectat 36 casos de clade 1 entre setembre i desembre, segons l’últim informe Situació epidemiològica dels casos d’mpox a Espanya, del Ministeri de Sanitat, del 13 de gener.
La verola del mico és una malaltia infecciosa causada per un virus de la família dels orthopoxvirus, la mateixa que la de la verola humana (ja erradicada). El maig del 2022 es va produir la primera gran epidèmia d’mpox (de clade 2) a Barcelona, principalment en homes que tenen sexe amb homes. Des del 2022, s’han detectat a Espanya 9.248 casos d’mpox (2.920 a Catalunya), segons Sanitat.
La vacunació va aconseguir frenar l’epidèmia, però des de llavors Catalunya (i particularment Barcelona) no ha deixat de patir un degoteig de casos. "Fins a l’octubre del 2025 no havíem tingut casos d’mpox de clade 1. De moment s’han registrat 12 casos d’aquesta variant. Un estudi epidemiològic assenyala característiques epidemiològiques similars al clade 2, no que sigui més contagiosa, però hem analitzat molt pocs casos, només 12", explica Cristina Rius, cap del servei d’Epidemiologia de l’ASPB, a EL PERIÓDICO.
Contagis de clade 2
No obstant, segons l’Organització Mundial de la Salut (OMS), el clade 1 de l’mpox ha sigut observat recentment en brots a l’Àfrica amb transmissió sostinguda entre persones, cosa que suggereix que té un potencial de transmissió entre humans molt més marcat que el clade 2.
Com assenyala Rius, la majoria de casos de verola del mico que estan tenint lloc a Barcelona són de clade 2. El 2024, hi va haver 176 contagis a la ciutat comtal. Les dades provisionals, encara "no consolidades", assenyalen que el 2025 n’hi va haver un total de 187. "Els 12 casos de clade 1 –precisa Rius– no són un brot perquè no hem pogut relacionar-los entre si. Moltes vegades els pacients no saben on s’han contagiat i per això no ho podem definir com un brot".
