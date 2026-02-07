La ciència impulsa noves estratègies per reduir el dany del tabac
BAT consolida la seva transformació tecnològica cap a un model sense fum i reforça el seu compromís amb la protecció dels joves
Les polítiques de salut impulsades a escala global han aconseguit que en les darreres dècades es fumi menys al món. Tanmateix, l’OMS estima que encara hi ha prop de 1.200 milions de persones que consumeixen tabac actualment (enfront dels 1.380 milions de l’any 2000). Aquest context ha portat milers de científics de diferents àmbits a investigar noves formes de reducció del dany del tabac, orientades al desenvolupament d’alternatives que continguin menys substàncies tòxiques. Alternatives que eliminen el fum —que es produeix amb la combustió dels cigarrets i que conté prop de 7.000 substàncies, de les quals més de 200 són nocives o potencialment relacionades amb problemes de salut associats al tabaquisme. Aquest concepte, reconegut per l’Organització de les Nacions Unides, ha estat un dels temes principals debatuts en l’últim E-Cigarette Summit 2025.
Espai de debat
La 13a edició del congrés, celebrada el passat mes de desembre a Londres, va ser un escenari de debat sobre el tabaquisme i l’ús de vapors, una de les categories de productes sense combustió. Científics i tècnics van abordar noves estratègies sobre regulació, salut pública i el paper de la ciència per oferir alternatives amb potencial per reduir el dany en països com el Regne Unit, els Estats Units o Nova Zelanda.
Precisament, Lion Shahab, professor de Psicologia de la Salut a la University College London, destacava que “el tabac continua sent una de les principals causes de mort evitable, tot i que molts fumadors no aconsegueixen deixar-ho”, assenyalant, a més, els problemes de salut mental associats a l’addicció en fumadors crònics. En aquest sentit, advertia de la necessitat d’evitar polítiques que puguin resultar perjudicials, “ja sigui per excés de regulació o per manca d’aquesta”.
Alternatives sense fum
La importància d’assolir aquest equilibri regulador en aquest tipus de dispositius amb nicotina també va ser abordada per altres ponents de l’àmbit de la salut, com Abigail S. Friedman, professora a l’Escola de Salut Pública de Yale, o el professor Jonathan Foulds, de la Universitat Estatal de Pennsilvània. A més, durant la jornada es va parlar d’aspectes molt diversos, com la necessitat d’incorporar al debat públic diferents enfocaments, com ara “les noves categories de producte davant els diferents tipus de consumidors”, entre d’altres.
Aquestes perspectives són les que empreses com BAT (British American Tobacco) fa anys que analitzen per oferir opcions amb el potencial de reduir el dany i desenvolupar alternatives perquè els fumadors adults abandonin el consum de cigarrets, en línia amb el seu lema “Un Demà Millor” (A Better Tomorrow™).
Protegir els joves
Un altre dels punts clau dins del sector del tabac, compartit per científics i tècnics, és la protecció dels menors, no només per evitar que s’iniciïn en l’hàbit tabàquic, sinó també per impedir l’accés a alternatives sense fum. Aquests productes no s’han de convertir en una porta d’entrada al consum de nicotina, que, tot i no ser la responsable directa de les malalties associades al tabaquisme, segons assenyala la FDA, entre d’altres, és una substància addictiva i no està exempta de riscos.
En aquest context, la indústria del tabac està impulsant de manera rellevant canvis en l’àmbit tecnològic. En el cas de BAT, la companyia ha iniciat un camí rellevant. A finals de 2025, comptava amb més de 25,5 milions de consumidors adults que utilitzaven les seves alternatives sense fum. Concretament, aplicant sistemes de verificació centrats en la privacitat, ha posat en marxa un projecte pilot a la Índia i a Kenya per verificar la majoria d’edat dels usuaris i reforçar així la protecció de l’edat. El sistema permet comprovar que un client supera el límit legal de consum de tabac sense emmagatzemar dades personals ni imatges.
Els primers resultats del desplegament mostren una reducció de fins al 97%, amb un 93% de joves d’entre 13 i 17 anys correctament identificats com a menors d’edat. A més, la implementació de mesures més estrictes per impedir l’accés de menors als productes ha estat recolzada per institucions com l’Administració d’Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA), que defensa l’abordatge de les conseqüències negatives derivades del consum de productes del tabac i la nicotina.
Centre d’innovació tecnològica
El desenvolupament té un paper clau en Mañana Mejor, que defineix l’estratègia a llarg termini de la companyia, un futur que s’apropa a un procés de transformació tecnològica i un enfocament del negoci cap a la sostenibilitat del mercat, recolzat per més de 150 anys d’història.
El 2024, el tabac va representar aproximadament el 14% del benefici net del grup mundial de BAT. D’aquest percentatge, el 40% corresponia a la seva divisió de cigarrets, mentre que el 60% provenia de categories sense combustió que la companyia comercialitza actualment: tabac escalfat, cigarrets electrònics i bosses de nicotina.
El centre compta amb 400 científics i enginyers altament especialitzats, que formen part d’un equip global de 1.750 experts repartits en diferents centres d’R+D. Allà, BAT centra gran part dels seus esforços en els aspectes científics i tecnològics orientats a oferir als fumadors adults opcions amb potencial per reduir el dany del tabac que no en facin ús de la combustió i que, per tant, eliminin el fum.
Amb una inversió de 30 milions de lliures, aquest centre ha generat més de 265 estudis científics i centenars de patents, i ha donat suport a una transformació de la companyia cap a un model de negocis basat en la investigació i la tecnologia amb l’objectiu de reduir l’impacte de l’activitat en la salut pública. La companyia espera que, en un futur pròxim, els productes sense fum representin el 50% dels seus ingressos procedents de productes de nicotina el 2035.
*Un ús rigorós i transparent de la ciència és clau per avançar cap a un futur sense fum.
*Aquests productes ofereixen opcions reals per reduir el dany del tabac i garantir la salut dels consumidors adults que consumeixen nicotina.
