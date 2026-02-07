Carrers saturats de cotxes
El Prat crearà una zona taronja d’estacionament per frenar els aparcaments fantasma de l’aeroport
Setge policial als aparcaments il·legals al Prat: més de 100 identificats i 14 deportacions
Com detectar un pàrquing il·legal a l’aeroport de Barcelona: quatre claus per tenir en compte
Gisela Macedo
L’Ajuntament del Prat de Llobregat s’ha vist obligat a actuar davant els ‘park & go’ il·legals que proliferen al voltant de l’aeroport i que impedeixen aparcar als treballadors dels polígons industrials dels voltants, especialment a la zona del Mas Blau i el parc logístic de l’entorn. Per frenar aquesta pràctica, el consistori estrenarà aquesta primavera una nova zona taronja d’estacionament regulat, que impedirà que els aparcadors de cotxes pirata utilitzin els carrers per deixar allí els vehicles dels seus clients durant dies, com a part dels seus negocis fraudulents.
Fonts municipals han explicat a aquest diari que, en els últims mesos, han rebut queixes d’empleats amb dificultats per arribar a temps als seus llocs de treball per culpa d’aquest fenomen i, per això, s’ha iniciat el projecte d’aquesta zona taronja. La intenció és «afavorir al màxim els treballadors», assenyalen des del consistori.
Les mateixes fonts avancen a EL PERIÓDICO que la previsió és que la zona taronja entri en vigor entre l’abril i el maig d’aquest any, a temps per a l’inici de la temporada alta de desplaçaments d’estiu, que l’any passat va provocar una gran saturació de cotxes als carrers i descampats al voltant de l’aeroport de Barcelona.
Fins ara, al Prat només hi havia dos tipus d’estacionament regulat: la zona blava en zones freqüentades i la verda per a residents. La nova modalitat taronja s’està dissenyant específicament per alleujar els problemes d’aparcament dels treballadors dels polígons industrials, segons ha informat l’Ajuntament a aquest diari.
Tanques en voreres i solars
Així mateix, per foragitar els aparcadors de cotxes pirata, Aena, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, ha col·locat tanques New Jersey en descampats i voreres de la zona logística dels voltants de l’aeroport, al terme municipal de Sant Boi, on aquests negocis fraudulents acumulaven vehicles, especialment a l’estiu, quan les places d’aparcament legals ja no donaven l’abast i els cotxes acabaven ocupant voreres, solars i qualsevol espai disponible.
Segons ha informat Aena a aquest diari, aquesta decisió es va prendre «a petició de les empreses arrendatàries» d’aquests terrenys, així com per «facilitar la tasca policial de perseguir activitats irregulars o il·lícites a l’entorn aeroportuari».
«D’un dia per l’altre es va fer impossible aparcar»
La proliferació dels ‘park & go’ –aparcaments pròxims a l’aeroport que ofereixen custodiar el cotxe durant el viatge i trasllat a la terminal per preus ajustats– ha guanyat popularitat entre els viatgers. I, tot i que algunes empreses operen de manera legal, el seu èxit ha atret els que busquen lucrar-se de manera fraudulenta. Sota aparença professional s’amaguen desenes d’empreses fantasma. Els Mossos d’Esquadra tenen constància d’una trentena de companyies falses que, en realitat, no compten amb aparcaments propis ni vigilància, malgrat anunciar-se així, i que acaben deixant els cotxes al carrer, sense seguretat ni cap garantia. En alguns casos, s’han detectat vehicles utilitzats sense el consentiment dels seus propietaris, a més d’aparcadors de cotxes sense carnet de conduir o en condicions d’explotació laboral.
Però no només els clients en resulten perjudicats. Els treballadors dels polígons denuncien que ja no tenen on aparcar. Tot i que els carrers són amplis i poc transitats, bona part de l’any estan saturats de vehicles que es queden allí dies i nits. Encara que matinin per arribar a la feina, a l’arribar-hi tots els estacionaments acostumen a estar ocupats.
Quan els carrers més pròxims a l’aeroport se saturen, els aparcadors de cotxes pirata es desplacen a altres zones, com el Mas Blau, on treballen centenars de persones en grans empreses com Amazon. «D’un dia per l’altre es va fer impossible aparcar des de primera hora del matí», explica una empleada, que lamenta que moltes vegades ella i els seus companys «arriben tard» per culpa de no trobar lloc. «No enteníem res, fins que vam començar a fixar-nos que hi havia diversos nois aparcant cotxes cada dia als voltants de l’oficina», afegeix un altre. Un altre assegura haver vist fa uns mesos que la grua s’emportava vehicles mal estacionats. «Dubto molt que se’n facin responsables», comenten.
