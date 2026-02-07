Famílies amb infants amb disapacitat fartes d'esperar ajuts: "Hem gastat gairebé 20.000 euros en material ortopèdic"
Laia Capdevila té un fill amb paràlisi cerebral i lamenta que ha deixat de rebre les prestacions d'atenció social des del 2023, uns recursos "imprescindibles" per fer front a despeses "bàsiques"
El Govern assegura que la convocatòria es reactivarà aquest any i tindrà caràcter plurianual
Laura Teixidor
Laia Capdevila, resident a Quart, fa dos anys que espera una ajuda pública que fins al 2023 era habitual. Mare d’un nen de 12 anys amb paràlisi cerebral, explica que des d’aquell any les famílies amb persones amb discapacitat han deixat de rebre les Prestacions d’Atenció Social a les Persones amb Discapacitat (PUA), unes ajudes clau per cobrir el cost de material ortopèdic bàsic.
Tot i que el Parlament va aprovar recentment la seva reactivació, les famílies alerten que encara no s’han fet efectives.
«Els nostres fills no poden esperar», resumeix Capdevila, que parla en nom d'altres famílies d’arreu de Catalunya que es troben en la mateixa situació. El seu fill, Quim Sans, es desplaça amb cadira elèctrica i necessita equipaments que s’han d’adaptar a mesura que creix.
En el seu cas, la manca d’aquestes ajudes ha obligat la família a assumir despeses molt elevades. Recentment han hagut de comprar un llit ortopèdic articulat, amb un cost d’uns 2.500 euros, i afrontar l’adaptació de la furgoneta familiar, amb una plataforma elevadora i un seient giratori, que ha suposat una inversió d’uns 17.000 euros. «No hi ha alternatives: o ho pagues tu o el teu fill no té els recursos que necessita», lamenta.
Fins al 2023, aquestes ajudes es convocaven anualment i permetien a les famílies recuperar part de la despesa presentant les factures corresponents. Des d’aleshores, però, la convocatòria ha quedat aturada.
Prestacions insuficients
Tot i rebre algunes prestacions de la Seguretat Social -com la cadira elèctrica, que només es pot renovar cada quatre anys-, denuncia que la burocràcia fa molt difícil adaptar els suports al ritme real de creixement dels infants.
«No demanem privilegis», afirma. «Demanem drets. I que els drets aprovats al Parlament es converteixin en fets reals».
Les famílies alerten que la manca de les PUAS no afecta només infants, sinó també persones adultes, gent gran i persones amb malalties neurològiques, com per exemple esclerosi lateral amiotròfica (ELA). «Els materials ortopèdics són molt cars i aquestes ajudes anaven molt bé per a les famílies», explica.
Capdevila forma part de l’associació gironina Multicapacitats amb seu a Girona, tot i que també col·labora amb altres entitats de famílies d’arreu de Catalunya. «Estem en contacte amb famílies d'altres punts del territori que estan exactament igual», assegura. «Demanem al Govern que actuï amb urgència, que compleixi els terminis i que permeti immediatament la sol·licitud de les ajudes PUAS; perquè darrere de cada expedient hi ha una persona», lamenta Capdevila.
Convocatòria aquest any
A través d'una resposta parlamentària recent, el Govern afirma que la decisió de no convocar les ajudes el 2025 -tenint en compte que tampoc es va fer la convocatòria del 2024- es va prendre perquè no es podia garantir la tramitació i resolució dins l’any. Segons el Departament de Drets Socials i Inclusió, inicialment es va valorar integrar part de les prestacions al Banc de Productes de Suport, una opció que finalment no es va poder dur a terme.
L’Executiu assegura que la convocatòria del 2026 tindrà caràcter plurianual i permetrà justificar despeses corresponents als exercicis 2024, 2025 i 2026, tot i que recorda que està subjecta a la disponibilitat pressupostària. En aquest sentit, el Govern insta els grups parlamentaris a treballar conjuntament per garantir-ne la dotació.
Pel que fa a les conseqüències socials del buit generat, el Departament defensa que continua atenent les persones amb discapacitat i dependència a través dels serveis sanitaris i socials de proximitat i dels programes individuals d’atenció, mentre es desplega el nou model d’atenció integrada social i sanitària, amb la creació recent de l’Agència d’Atenció Integrada Social i Sanitària (AGAISS-Cat).
