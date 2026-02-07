El metro invertirà 45 milions més en neteja el pròxim lustre
TMB calcula una inversió d’un màxim de 200 milions d’euros en les tasques d’higiene que planifica a partir d’aquest any i fins al juny del 2031.
Jordi Ribalaygue
El metro de Barcelona calcula que pagarà fins a 188 milions d’euros en els pròxims cinc anys per netejar estacions, trens i dependències. A l’espera que s’adjudiqui i es concreti la quantitat que s’acabarà desemborsant, el contracte per renovar les tasques d’higiene fins al juny del 2031 supera l’import sufragat entre 2021 i aquest 2026 en 45 milions. És l’augment que, com a màxim, està disposat a assumir Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), que vincula l’increment a l’auge de passatgers en el suburbà. La xarxa barcelonina va tancar el 2025 amb unes xifres de rècord.
"Cada dia es realitzen més d’1,6 milions de viatges per la xarxa de metro, cosa que fa necessari ampliar el nombre d’efectius i hores dedicades a la neteja", al·lega l’empresa pública, dependent de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Les tasques de neteja d’instal·lacions i combois han costat 142,63 milions en l’últim lustre, dividides en sis contractes que s’han repartit entre dos concessionaris, Multiserveis Ndavant i la unió temporal d’empreses (UTE) Ingesan-Adelte.
Tres noves estacions
El procés de contractació que sortirà a concurs al llarg dels pròxims dies torna a dividir el servei en sis lots. Inclouen cada una de les nou línies del metro de l’àrea metropolitana de Barcelona, a més del funicular, el telefèric de Montjuïc i el Tramvia Blau. S’augura que les obres per recuperar l’històric ferrocarril de l’avinguda del Tibidabo comencin a finals del 2027, gairebé una dècada després de l’últim trajecte, i podria trigar fins al 2031 o fins i tot el 2033 per tornar a circular. Les bases tenen també en compte que s’espera que tres estacions de l’L9 s’estrenin el 2028.
TMB calcula que la inversió total en neteja des d’aquest any i fins a mitjans del 2031 rondarà els 200 milions, al sumar els gairebé 20 milions que es gasten per reparar danys causats pel vandalisme contra els trens al preu del contracte de les comeses ordinàries. La companyia de transport públic explica que la nova concessió preveu que es presti més d’un milió d’hores de servei i es formi una plantilla amb més de 800 treballadors. En l’última adjudicació es van subrogar 666 empleats el 2021.
L’augment del passatge és subjacent a la pujada de la inversió en neteja. La primera tinenta d’alcaldia de Barcelona i presidenta de TMB, Laia Bonet, va remarcar ahir "la importància de garantir un servei de neteja i higiene adequat a la demanda creixent de persones usuàries". Segons les últimes dades disponibles de l’Institut Nacional d’Estadística, es van registrar 42,4 milions de validacions al metro de Barcelona el novembre del 2025, un 3% més que un any abans. A l’espera que es conegui el balanç del desembre passat, es van produir 40,03 milions de viatges de mitjana cada mes entre gener i novembre del 2025, gairebé un milió més que la mitjana mensual de tot el 2024.
Entre els objectius de la licitació en potència figura reduir l’ús de productes químics per netejar i l’ús de fregadores. També planteja fer servir robots autònoms que redueixin el consum d’aigua al voltant del 80%, per estalviar-se uns 2,7 milions de litres. L’equip de neteja del metro compta fins al moment amb 125 màquines fregadores. Amb l’acord 2026-2031 es vol ampliar com a mínim fins a 156 aparells. Les condicions del contracte inclouen també l’eliminació de grafitis.
En profunditat
TMB apunta que la concessió vigent fins ara només contempla una "neteja superficial" de les instal·lacions del metro. "La nova licitació aborda una neteja molt més profunda", assegura.
En aquest sentit, destaca que els requisits insten els candidats que presentin ofertes per "millorar les freqüències en la neteja en profunditat", incloent zones "de difícil accés" de les estacions i els trens, com sostres i racons. També exigeix que s’arreglin decapatges i enceraments dels terres. La companyia de transport públic indica que un 65% de les tasques s’han de fer de matinada, quan els trens no transiten. TMB assenyala que "s’estableixen diferents torns i freqüències per a la neteja de les estacions".
