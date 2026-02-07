Durant tres dies
El Park Güell s’il·lumina de blau per donar la benvinguda a Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura del 2026
El festival d’art lluminós Llum BCN celebra una edició especial que serveix, de passada, per donar el tret de sortida a l’agenda d’actes de la capitalitat
La Unesco selecciona Barcelona com a Capital Mundial de l’Arquitectura per al 2026
Mapa del Llum Barcelona 2026: horari i guia completa per gaudir del gran festival de llum aquest cap de setmana
El Periódico
Des d’aquest divendres i fins diumenge a la nit, el Park Güell se suma a una edició especial del Festival d’Arts Lumíniques Llum BCN 2026 amb què es vol donar la benvinguda a Barcelona 2026, Capital Mundial de l’Arquitectura. Durant aquests tres dies, l’espai comptarà amb una il·luminació especial i, així, des de les sis de la tarda i fins a les deu de la nit, la Sala Hipòstila, l’escalinata monumental i els pavellons d’entrada s’il·luminaran amb el color blau de la Unesco, posant en relleu el seu caràcter excepcional com a part del llegat d’Antoni Gaudí i del patrimoni mundial.
A més del Park Güell, també la Sagrada Família, la Casa Vicens, la Casa Batlló, la Casa Milà (la Pedrera), el Palau Güell, el Palau de la Música Catalana i el Recinte Modernista de l’Hospital de Sant Pau. Durant les tres nits de l’homenatge, el parc dissenyat per Gaudí mantindrà el seu funcionament habitual i l’operativa de visita establerta, de manera que la il·luminació especial conviurà amb l’activitat regular del recinte.
Cent anys com a parc públic
La intervenció lluminosa al Park Güell, integrada en el relat compartit del Llum BCN 2026, convida a redescobrir el parc des d’una nova mirada nocturna, «posant en diàleg la llum, l’arquitectura i el paisatge», indiquen els organitzadors de l’esdeveniment. Així mateix, coincideix amb la celebració del centenari de l’obertura del Park Güell com a parc públic, que té lloc al llarg del 2026, un any especialment significatiu per reflexionar sobre el llegat de Gaudí i el vincle del parc amb la ciutat.
Barcelona va ser distingida el juliol passat com a Capital Mundial de l’Arquitectura 2026, un reconeixement que atorguen la Unesco i la Unió Internacional d’Arquitectes (UIA), amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona. En paral·lel a les instal·lacions artístiques repartides pels 10 districtes, la ciutat il·luminarà simultàniament els vuit llocs Patrimoni Mundial de la Humanitat de Barcelona, que tenyiran les seves façanes de blau com a gest simbòlic de benvinguda.
La programació de la Capitalitat de l’Arquitectura inclourà activitats que remarquin els valors transformadors de l’arquitectura, no només com una disciplina tècnica, sinó també com una eina per millorar la qualitat de vida, repensar els espais públics i abordar qüestions crucials com el canvi climàtic i la cohesió social.
