El Prat crearà una zona taronja per frenar els pàrquings fantasma
El consistori estrenarà aquesta primavera una nova àrea d’estacionament regulat que impedirà que els aparcacotxes pirata utilitzin els carrers per deixar els vehicles dels seus clients.
Gisela Macedo
L’Ajuntament del Prat de Llobregat s’ha vist obligat a actuar davant els park & go il·legals que proliferen al voltant de l’aeroport i que impedeixen poder aparcar als treballadors dels polígons industrials dels voltants, especialment a la zona del Mas Blau i del parc logístic de l’entorn. Per mirar de frenar aquesta pràctica, el consistori estrenarà aquesta primavera una nova zona taronja d’estacionament regulat, que impedirà que els aparcacotxes pirata utilitzin els carrers per deixar allà els vehicles dels seus clients durant dies, com a part dels seus negocis fraudulents.
Fonts municipals han explicat que, en els últims mesos, han rebut queixes d’empleats amb dificultats per arribar a temps als seus llocs de treball per culpa d’aquest fenomen i, per això, s’ha iniciat el projecte d’aquesta zona taronja. La intenció és "afavorir al màxim els treballadors", assenyala el consistori. Les mateixes fonts avancen a EL PERIÓDICO que la previsió és que la zona taronja entri en vigor entre l’abril i el maig, a temps per a l’inici de la temporada alta de desplaçaments d’estiu, que l’any passat va provocar una gran saturació de cotxes als carrers i descampats al voltant de l’aeroport de Barcelona.
Fins ara, al Prat només hi havia dos tipus d’estacionament regulat: la zona blava en zones freqüentades i la verda per a residents. La nova modalitat taronja s’està dissenyant específicament per alleujar els problemes d’aparcament dels treballadors dels polígons industrials.
Tanques en voreres i solars
Així mateix, per intentar foragitar als aparcacotxes pirata, Aena, en col·laboració amb els Mossos d’Esquadra, ha col·locat tanques tipus New Jersey en descampats i voreres de la zona logística dels voltants de l’aeroport, dins del terme municipal de Sant Boi, on aquests negocis fraudulents acumulaven vehicles, especialment a l’estiu, quan les places d’aparcament legals ja no aconseguien donar a l’abast i els cotxes acabaven ocupant les voreres, solars i qualsevol espai disponible.
Segons Aena, aquesta decisió es va prendre "a petició de les empreses arrendatàries" d’aquests terrenys, així com per "facilitar la tasca policial de perseguir activitats irregulars o il·lícites en l’entorn aeroportuari".
La proliferació dels park & go –aparcaments pròxims a l’aeroport que ofereixen custodiar el cotxe durant el viatge i trasllat a la terminal per preus ajustats– ha guanyat popularitat entre els viatgers. I, tot i que algunes empreses operen de manera legal, el seu èxit ha atret els que busquen lucrar-se de manera fraudulenta. Sota una aparença professional s’amaguen desenes d’empreses fantasma. Els Mossos tenen constància d’una trentena de falses companyies que, en realitat, no compten amb aparcaments propis ni vigilància, malgrat anunciar-se així, i que acaben deixant els cotxes al carrer, sense seguretat ni cap garantia. En alguns casos, fins i tot s’han detectat vehicles utilitzats sense el consentiment dels seus propietaris, a més d’aparcacotxes sense carnet de conduir o en condicions d’explotació laboral.
Però no només els clients resulten perjudicats. Els treballadors dels polígons denuncien que ja no tenen on aparcar. Tot i que els carrers són amplis i poc transitats, bona part de l’any estan saturats de vehicles que estan allà dies i nits. Per molt que matinin per arribar a la feina, a l’arribar tots els llocs estan ocupats.
Quan els carrers més pròxims a l’aeroport se saturen, els aparcacotxes pirata es desplacen cap a d’altres zones, com és el cas del Mas Blau, on treballen centenars de persones en grans empreses com Amazon. "D’un dia per l’altre s’ha fet impossible aparcar des de primera hora del matí", explica una empleada, que lamenta que moltes vegades ella i els seus companys "arriben tard" per culpa de no trobar lloc.
"No enteníem res, fins que vam començar a fixar-nos que hi havia diversos nois aparcant cotxes tots els dies als voltants de l’oficina", afegeix un altre. Un altre assegura haver vist fa uns mesos com la grua s’emportava vehicles mal estacionats. "Dubto molt que se’n facin responsables", comenten.
