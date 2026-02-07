Rabell renuncia a l’acta de regidor de Barcelona per malaltia
Toni Sust
Lluís Rabell renuncia a l’acta de regidor a l’Ajuntament de Barcelona per qüestions de salut, una malaltia que no és nova i que ja el va obligar a parar fa dos anys. El consistori va anunciar ahir en un comunicat l’adeu de Rabell, que es farà efectiu en el ple municipal de febrer. Rabell ha sigut durant aquest mandat regidor responsable del Pla de Barris, de Participació i Innovació Democràtica, de la Gent Gran i de Memòria Democràtica. També ha sigut el regidor d’Horta-Guinardó.
Josep Lluís Franco Rabell, el seu nom complet, va arribar a l’Ajuntament com a independent, setè a la llista del PSC que va encapçalar l’alcalde Jaume Collboni. El seu ingrés a la candidatura va suposar una nova etapa per a ell després del paper com a diputat dels Comuns al Parlament: el 2015 va ser cap de llista de Catalunya Sí que es Pot a les eleccions autonòmiques i va encapçalar un grup d’11 diputats que va acabar partit pel procés independentista. Ell es va alinear al sector contrari a la secessió juntament amb Joan Coscubiela. En el context dels Comuns, va ser una persona no gaire pròxima a Ada Colau i a Barcelona en Comú.
Rabell va arribar a la Cambra catalana després de ser president de la Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), on va destacar pel coneixement dels problemes de la ciutat i per exercir una crítica dura a la gestió municipal. El novembre del 2023, va haver de deixar temporalment el càrrec per sotmetre’s a l’operació d’un tumor. Va tornar el març del 2024. Serà reemplaçat per l’actual comissionada de Relacions Ciutadanes i Diversitat Cultural i Religiosa, Sara Belbeida.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus
- Traslladen a Getafe el polèmic rector de la parròquia de Valldaura de Manresa de l'Institut del Verb Encarnat