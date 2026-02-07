Terratrèmols per la pressió de l’aigua
L’Institut Geogràfic Nacional reporta diversos sismes a les zones més afectades per les pluges. Els veïns de Grazalema parlen de tremolors de terra i explosions subterrànies.
Valentina Raffio
El flagell de les borrasques a Andalusia podria haver començat a produir un fenomen poc habitual però compatible amb la situació actual de pluges torrencials. Es tracta dels hidrosismes, uns terratrèmols produïts per la pressió de les aigües subterrànies derivada de l’enorme acumulació hídrica i de la formació d’esquerdes en el terreny per la mateixa força dels elements. En les últimes hores s’han detectat fins a tres episodis d’aquest tipus a la província de Màlaga i se’n reporten alguns més en localitats de Cadis.
L’Institut Geogràfic Nacional ha detectat fins a una dotzena de sismes de petita magnitud a Andalusia al llarg d’aquesta setmana d’intenses pluges. En el municipi malagueny de Gaucín, per exemple, dimecres es van reportar fins a tres microsismes de magnitud 2,4 en un sol dia. Dijous es van observar terratrèmols de magnitud de fins a 2,6 a Casares, Jimena de la Frontera, Genalguacil i Algar. Ahir se’n van detectar dos més, a Benadalid i Cortes de la Frontera. Encara és aviat per saber la causa exacta d’aquests terratrèmols però en alguns casos se sospita que podrien haver sigut provocats per la força de les aigües, ja que molts coincideixen amb les zones més castigades pel temporal.
El cas de Grazalema
També són molts els veïns que afirmen haver notat que tremolava el terra i hi havia explosions subterrànies. El cas més destacat és el de Grazalema, que des de dimecres passat ha acumulat gairebé 800 litres per metre quadrat i l’aigua ha començat a brollar des del mateix terra i a través de les rajoles de les llars.
Aquests episodis podrien ser compatibles amb la dinàmiques dels hidrosismes, un tipus de terratrèmols de molt baixa magnitud que s’origina per canvis bruscos en la pressió de l’aigua subterrània i que, en moltes ocasions, passen després d’episodis de pluges intenses que arriben després de períodes de sequera prolongada. Aquests fenòmens s’originen quan l’aigua de pluja s’infiltra en profunditat per les esquerdes i falles de la roca, eleva la pressió als porus del subsol i, quan aquesta pressió supera la resistència de les fractures, provoca petits trencaments o reajustaments de terra que alliberen energia en forma de vibració del terreny.
