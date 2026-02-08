La borrasca Marta mata un bomber portuguès
VÍCTOR CASTRO
Còrdova continuava ahir amb la mirada atenta al riu Guadalquivir (foto del pont de San Rafael). La borrasca Marta va fer enfilar el cabal fins a 1.809 metres cúbics per segon. El temporal va segar la vida d’un bomber portuguès al voltant d’un riu a la comuna de Camp Maior, a la frontera amb Badajoz.
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus