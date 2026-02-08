Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La borrasca Marta mata un bomber portuguès

VÍCTOR CASTRO

Còrdova continuava ahir amb la mirada atenta al riu Guadalquivir (foto del pont de San Rafael). La borrasca Marta va fer enfilar el cabal fins a 1.809 metres cúbics per segon. El temporal va segar la vida d’un bomber portuguès al voltant d’un riu a la comuna de Camp Maior, a la frontera amb Badajoz.

