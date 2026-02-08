La cruïlla més crítica de BCN porta 18 xocs en un any
La confluència de la Gran Via amb Selva de Mar concentra el nombre més alt d’accidents a Barcelona dels últims mesos, amb diversos impactes ocorreguts en un tram amb gir a l’esquerra al costat de muntanya.
Jordi Ribalaygue
Una furgoneta accelera abans que el semàfor es posi en vermell a mig matí al lateral de la Gran Via de les Corts Catalanes, a Barcelona. Travessa l’encreuament del carrer Selva de Mar a gran velocitat per seguir en direcció cap a la plaça de Glòries, sense torçar a l’esquerra, tal com obliga el carril per on es desplaça. "Es veu moltes vegades al dia que un espavilat s’equivoca, accelera i segueix recte, quan el de la seva dreta podria girar i envestir-lo", adverteix Eloy Ovejas, veí de la Gran Via al seu pas pel districte de Sant Martí. Segons dades de l’Ajuntament de Barcelona, es van produir 18 accidents amb ferits en la confluència de l’avinguda amb Selva de Mar l’any 2025. Va ser el lloc amb més sinistralitat de la ciutat.
Tot i que aquest últim any s’hagi coronat per sobre d’uns altres 21 trams a la capital que van acumular també més d’una desena de sinistres amb lesionats, aquesta part de la Gran Via no ha sorgit de sobte com una zona comprometedora per als conductors. "Passa i continua passant, és una constant des de fa molt temps, un punt molt negre", defineix Ovejas.
El veí mostra els senyals que encara són visibles de les últimes trompades en la intersecció. Al pont amb què Selva de Mar franqueja per sobre de la C-31, una barra de protecció arran de vorera està mig desencaixada i coberta amb una cinta vermella i blanca, indicativa d’una topada recent. "És una barbaritat, el cop va haver de ser terrible per aixecar la tanca", intueix Ovejas.
També queda rastre de l’impacte d’un automòbil contra un extrem de la barana que surt sobre el pas soterrat de l’autovia. "Es va endur fins i tot el semàfor, van haver de paralitzar la Gran Via... No farà ni un parell de mesos", assenyala el veí. "El que va xocar era un cotxe guapo, però va quedar destrossat", completa. "I fa dos anys, n’hi va haver un altre que es va emportar les bicicletes per davant", remata, assenyalant l’estació del Bicing del costat muntanya de l’avinguda.
"Que aixafi una barana m’és igual, el dolent seria que estiguessis amb el teu fill esperant al pas de vianants i que el cotxe se us emportés per davant", tem el resident. "Passar aquest semàfor és jugar-te la vida, perquè allà es forma un galimaties", alerta.
Consultat per EL PERIÓDICO, l’Ajuntament de Barcelona no ha necessitat per ara una mesura concreta per mirar d’apaivagar el risc en Gran Via amb Selva de Mar. L’Associació Amics de la Gran Via proposa que es destini presència permanent d’agents de la Guàrdia Urbana o instal·lar un radar per regular el trànsit.
Un automòbil bolcat
El consistori afirma que els 18 accidents localitzats en aquest punt el 2025 no van ser greus i els compara amb els 6.835 registrats en tota la ciutat durant l’any passat. La sinistralitat viària a la ciutat va causar 8.320 ferits lleus, 246 de gravetat i 11 morts.
Ricardo López és quiosquer i, des del lloc on serveix periòdics i cafès, té una panoràmica privilegiada de la cruïlla que s’ha revelat com el més perillós de la xarxa viària barcelonina en els últims 12 mesos. "Porto un any aquí i potser he vist 30 o 40 xocs", recompta. "N’he vist tant de cotxes com de motos, tot i que normalment són xocs entre carros –diu, referint-se als automòbils–. El més espectacular va ser un carro que va arribar bolcar. El conductor en va poder sortir bé". "Cada dos per tres han de venir les ambulàncies", corrobora Juan Pascual, que viu justament a la cantonada de Gran Via amb Selva de Mar. "Des de casa sento ‘¡pam!’, i ja tornem a ser-hi... Acostuma a passar una vegada a la setmana", calcula.
El punt crític es troba a la banda superior de l’avinguda, on hi ha tres carrils diferents. El primer obliga a tombar a l’esquerra i el del mig dona opció a tombar també a l’esquerra per Selva de Mar o a continuar recte per la Gran Via. El primer carril assenyala el gir obligatori amb una marca sobre la calçada a uns 50 metres de l’encreuament. A la vora de la cantonada hi ha un cartell que indica el sentit de la marxa de cada una de les vies de circulació. Infringir el gir obligatori exposa a una col·lisió amb el vehicle que s’incorpora des del carril contigu.
"Està molt mal senyalitzat", opina Pascual. "Ara mateix estan sent accidents de cotxe sense morts, però el que més temo és que hi hagi danys personals, nens inclosos. S’ha d’intentar solucionar, sí o sí", acaba Ovejas.
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus