Els crítics amb la ZBE fan servir Tersa per advocar pel cotxe privat
Dues recents sentències del TSJC deixen constància de com la contaminació de la incineradora del Besòs és utilitzada com a argument pels que recorren contra la zona de baixes emissions.
Manuel Arenas
Mentre la investigació penal sobre la presumpta contaminació causada per la incineradora de Tersa s’encamina a judici, l’impacte mediambiental de la planta que crema més de 300.000 tones anuals d’escombraries a Sant Adrià de Besòs cobra protagonisme en les causes judicials que es dirimeixen en relació amb la qualitat de l’aire de Barcelona. Ho evidencien les dues recents sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), avançades per EL PERIÓDICO, que rebutgen els arguments dels demandants i avalen l’actualitzada ordenança de zona de baixes emissions (ZBE) de la capital catalana.
Els recurrents contra el reglament, el Gremi de Tallers de Barcelona i la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries, defensen una suposada desproporció de la norma contra els vehicles sense etiqueta ambiental que, pel que sembla d’aquestes entitats, no contaminen tant per ser vetats als carrers barcelonins. I entre aquests arguments insisteixen en la contaminació de la incineradora de Tersa: l’Ajuntament de Barcelona disposa del 58,35% d’aquesta empresa pública a través de la companyia municipal BSM i el 41,16% està en mans de l’Àrea Metropolitana.
Arguments
El Gremi de Tallers de Barcelona posa en relleu que la incineradora "està sent investigada judicialment", per un presumpte delicte contra el medi ambient i els recursos naturals. Al·lega que les indagacions sobre Tersa s’han basat en l’"existència d’indicis fundats que, en determinats moments del funcionament, a la planta de residus investigada s’hi podia estar utilitzant un algoritme" suposadament no homologat ni precís per mesurar les temperatures de cremació, uns indicadors clau per certificar que es contenia la pol·lució. "Podria no estar proporcionant resultats reals a l’Administració", indica el gremi. Qüestiona el fet que, a través d’aquesta fórmula suposadament fraudulenta, "l’empresa estaria comptant amb la renovació de les llicències d’activitat que cada any li concedeix la Generalitat". Tersa defensa que la seva planta ha complert els valors límit d’emissions en tot moment.
El Gremi de Tallers de Barcelona afirma que la instrucció penal contra la incineradora "posaria sota sospita la mateixa tramitació de l’expedient de l’ordenança de ZBE". Segons el seu parer, "desvirtuaria els mesuraments de la mateixa estació de control de Barcelona, la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica", i s’inflaria la contribució a la pol·lució per diòxid de nitrogen atribuïda al trànsit de vehicles sense adhesiu ambiental. El jutge, per la seva banda, afirma que apel·lar al cas de Tersa no és un argument suficient "per deixar sense efecte i qüestionar la ZBE" barcelonina.
Port i aeroport
Pe que fa al recurs de la Plataforma d’Afectats per les Restriccions Circulatòries, la menció a Tersa és més breu però s’emprèn amb la mateixa intenció: excusar els vehicles en relació amb la contaminació de l’aire de Barcelona. En aquest sentit, la plataforma inclou la incineradora juntament amb la Zona Franca, l’aeroport i el port de Barcelona com a principals focus del mal al medi ambient a la capital. I a continuació afirma: "La mesura restrictiva sobre els cotxes no resulta, doncs, proporcional, i a més els vehicles que poden circular contaminaran tant o més que no pas aquells als quals no permeten fer-ho".
Els magistrats s’escapoleixen del raonament al·ludint que "Tersa és una qüestió que no correspon abordar aquí i que també excedeix de la competència territorial del consistori". La incineradora no se situa dins del terme municipal de Barcelona, sinó en territori de Sant Adrià, molt a prop del límit amb la capital.
Subscriu-te per seguir llegint
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus