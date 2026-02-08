Aquest investigador de l’àrea de migracions del CIDOB, professor de la UPF i de l’Institut Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI), avalua les polítiques d’integració d’immigrants a Europa i Espanya. | Francesco Pasetti
Francesco Pasetti: "Les regularitzacions també responen a necessitats empresarials"
Pau Lizana Manuel
Les persones que vulguin acollir-se a la regularització hauran de demostrar documentalment que fa més de cinc mesos que són a Espanya i que no tenen antecedents. ¿És un tràmit senzill?
Parlar de senzillesa en aquests casos sempre és relatiu. És cert que comparat amb altres mesures de regularització, com l’arrelament, hi ha una facilitat palesa. Ara bé, en les polítiques migratòries espanyoles sempre hi ha diferències entre la normativa sobre el paper i el que acaba passant a la pràctica. Aquesta diferència es redueix en la mesura que hi ha menys requisits, però potser l’aplicació de la norma no és tan fàcil com es planteja.
Per presentar proves documentals, els interessats hauran de fer-ho entre principis d’abril i el 30 de juny. Algunes entitats asseguren que és poc temps...
Primer, s’haurà de veure si aconsegueixen obrir el termini per rebre sol·licituds a l’abril [que dependrà de la tramitació de la norma], perquè si es retarda i es manté la data de finalització, la finestra s’escurça. Comparteixo la preocupació de les entitats: tres mesos és ajustat tenint en compte que els documents d’antecedents penals no depenen de l’Administració espanyola, sinó de consolats o ambaixades. Són tràmits que solen trigar menys de tres mesos, però caldrà veure les cues que es formin per demanar-ho i els recursos que s’exerceixen perquè es pugui portar a terme.
¿L’oposició del PP, que ha dut el pols contra la mesura a Europa, o el recurs judicial de Vox, poden bloquejar o limitar la regularització?
Crec que es tracta més d’un recurs politicoelectoral. Es pot recórrer i fins i tot es pot bloquejar si ho diu el Tribunal Constitucional, però no crec que se’n puguin suspendre immediatament els efectes abans que s’aprovi la norma. Quan s’hagi pronunciat el tribunal, aquestes persones ja hauran sigut regularitzades i fins i tot hauran renovat el permís. Aquesta és una de les raons per les quals s’ha triat tramitar la norma mitjançant un reial decret, per emparar i protegir-ne l’eficàcia.
De fet, aquesta no és la primera regularització extraordinària que s’aprova. Ja ho van fer Felipe González, Aznar, Zapatero...
I totes responien a la mateixa lògica. La regularització, ras i curt, accepta la realitat del país i la necessitat de garantir drets, oportunitats, justícia i igualtat als immigrants. Però també respon a necessitats empresarials. Totes les regularitzacions han millorat la integració laboral i fins i tot han afavorit la mobilitat d’aquestes persones.
¿En quin sentit?
Això no es planteja mai, però a Espanya, una vegada els immigrants aconsegueixen regularitzar la seva situació, tenen més possibilitats d’anar-se’n. Tenen molt més marge administratiu i legal per moure’s dins de la Unió Europea, per exemple.
Així les coses, ¿es pot dir que les regularitzacions anteriors van funcionar?
El que ha demostrat la recerca empírica són evolucions positives. Augmenten drets i oportunitats, s’incrementa la recaptació fiscal de l’Estat i, sobretot, funcionen més bé sectors dependents de la mà d’obra migrant com la construcció, l’agricultura i l’hostaleria. A més, la regularització prevé situacions d’explotació.
¿Què canvia ara respecte a les anteriors?
L’extrema politització del tema. Era inevitable que la mesura tirés endavant per reial decret. És impossible parlar d’immigració a Espanya en l’àmbit polític. I alerta, perquè si parles amb les empreses et demanen aquesta regularització, perquè els falta mà d’obra. Hi ha un consens transversal. No és casualitat que l’ILP [presentada fa quatre anys per prop de 900 entitats] al principi tingués força suport del centredreta. Després, a mesura que la qüestió entra en el joc mediàtic i electoral, tot es bloqueja.
Diversos municipis de Catalunya denuncien que l’arribada de migrants tensa els serveis públics.
Doncs justament aquesta regularització hauria de solucionar tots aquests problemes. Si els donen papers, no acudiran als serveis socials, perquè treballaran, amb drets laborals. És una mesura cap a la inclusió.
També denuncien un suposat efecte crida.
No hi ha evidències empíriques que ho demostrin, però també és una mica de sentit comú. Pensa en la situació de Veneçuela ara mateix. La persona que se’n va del seu país no necessita polítiques especialment favorables a Espanya per venir; en té prou que la situació al seu país l’obligui a fugir. El mateix passa amb molts països de l’Àfrica. La migració continuarà. La disjuntiva és si volem explotar-la a curt termini en el debat polític per alimentar l’odi o la volem mirar a llarg termini i ho pensem com una qüestió crucial per al progrés del país. Perquè si veiem la situació demogràfica i econòmica d’Espanya, necessitem immigrants.
Aquests municipis, però també algunes de les mateixes entitats que han secundat la regularització, parlen que la integració cultural de molts immigrants continua sent un desafiament. ¿Ho comparteix?
La qüestió de la integració i la cohesió social és complexa i s’ha d’abordar en diversos nivells: des del legal a l’econòmic, passant per l’educatiu, l’ètic o el cultural. En aquest sentit, la regularització és un pedaç, però la solució passa necessàriament per superar la politització i la retòrica antiimmigració. Cal deixar enrere la divisió entre "nosaltres» i "ells», perquè un migrant més ben integrat vol dir un Estat que funciona més bé, menys necessitat d’ajudes socials, més progrés i més eficiència en sectors clau de l’economia. També ens hauríem de plantejar involucrar més els mateixos migrants en el diàleg social. Algunes de les seves institucions, com les islàmiques, ja són part de la nostra societat, i necessitem que també ho siguin de la nostra societat civil.
