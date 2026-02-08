L’escola bressol que va tancar per sorpresa 10 quotes a 20 famílies
L’escola infantil situada al barri d’Hostafrancs ha reobert, després de renegociar el lloguer, al mateix local del qual havia sigut desallotjada per impagaments acumulats des de la pandèmia.
Gisela Macedo
El 18 de febrer farà un any des del tancament de manera abrupta de l’escola infantil El Cau, al barri barceloní d’Hostafrancs. Dotze mesos després d’aquella clausura sobtada, que va afectar prop de 70 famílies, de les quals una vintena assegura que continua esperant la devolució dels diners que van pagar per un servei que no van rebre. Mentrestant, el centre ha reobert les portes al mateix local del carrer Vilardell, del qual havia sigut desallotjat per impagaments acumulats des de la pandèmia.
Aquell dia les famílies van rebre un primer correu electrònic informant del tancament immediat. Hores després, un altre missatge transmetia un to més tranquil·litzador: deien que feien "gestions per reobrir" i esperaven resoldre la situació al cap de "dos o tres dies". No obstant, no van poder reobrir fins al juny. Així, d’un dia per l’altre, els pares es van quedar sense un lloc per deixar nadons entre zero i dos anys. Pagaven entre 500 i 600 euros mensuals de quota i desconeixien els problemes econòmics del centre.
Pagaments pendents
Un any després, la situació econòmica no s’ha regularitzat completament. Algunes famílies ja han rebut la devolució parcial de la matrícula i de la segona meitat de febrer del 2025. Però, segons expliquen els afectats, una vintena continua esperant encara el reemborsament aproximat, entre 280 i 300 euros per cada família.
"Continuem sense rebre cap explicació clara ni la devolució dels diners", denuncia la Marta, mare d’un dels nens afectats. "A més, l’escola bressol ha tornat a obrir, fet que ens sembla un despropòsit tenint en compte com es va produir el tancament i el tracte rebut per les famílies", opina.
La Marta afirma que la comunicació amb la direcció durant l’últim any va ser escassa: "Rebem e-mails seus, però no assumien responsabilitats. Es victimitzaven i no donaven terminis clars de reemborsaments. Al juny vam saber que El Cau reobria i avui funciona, però a moltes famílies no ens han tornat els diners. És surrealista".
Una altra mare afectada, que s’estima més mantenir-se en l’anonimat, sí que ha recuperat la quantitat que li corresponia, tot i que assegura que va caldre "insistir-hi molt". "El tancament ens va agafar per sorpresa. Estàvem contents amb el projecte d’El Cau i vam haver de buscar ràpidament una altra escola", diu.
De fet, malgrat el malestar a causa de la gestió administrativa, els pares coincideixen a destacar la qualitat educativa del centre. "No em sembla malament que reobrin, perquè tenen un bon projecte i les educadores treballen molt bé", assenyala la segona afectada, malgrat que reconeix que seria convenient que fessin "autocrítica" després del que ha passat.
Raquel Cruz, directora d’El Cau, ha atès les preguntes d’aquest diari. Lamenta el que ha passat i assegura que la seva prioritat sempre ha sigut tenir cura de la canalla. "Hauria sigut més fàcil tancar, però volíem continuar amb el projecte i hem reobert. Paguem a poc a poc com podem", declara.
"Que ens deixin treballar"
Sobre les queixes per part d’alguns pares, afirma que "són quatre famílies indignades per 200 o 300 euros, que els pagaran" i lamenta que no tinguin en compte que "els seus fills n’estaven supercontents" a la petita escola. "Ha passat un any. Que ens deixin treballar i no ens facin mal. Si no, no podran cobrar", afegeix.
La directora també manifesta que ha rebut "amenaces" d’alguns pares que, assegura, "volen enfonsar-la" i creu que "no denuncien l’escola legalment perquè en realitat els és igual cobrar; el que volen és fer mal". En aquest sentit, afirma que les famílies del seu centre privat "van bé de diners" i "els fa ràbia haver de portar els fills a centres que ells no haurien triat". Així mateix, defensa que l’escola no va fer reunions col·lectives fa un any a causa del clima de tensió i per recomanació del seu advocat.
Sobre la situació financera que va travessar el centre, la Raquel explica que "després de la pandèmia tot va ser molt complicat" i que "no s’imaginaven" que serien desallotjats. "La jutge es va comportar malament", sentencia. Ara, insisteix que mira de deixar aquesta crisi enrere: "Ens costa molt recuperar-nos i volem que això s’acabi. Paguem i continuarem pagant".
- Espectacular accident d'un camió que ha caigut per un marge a l'Eix Transversal a Sant Bartomeu del Grau
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- Trapero afirma que va ser el comandament present qui va ordenar llençar gas pebre el 15-O a Sants per protegir el bus de l’equip israelià que venia a Manresa
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Això és el que es queda Hisenda del pot que ha guanyat Rosa a ‘Pasapalabra’: més d’un milió d’euros
- La solsonina que treballa amb Urdangarín i Ferran Martínez en el 'coaching' esportiu
- Ferrocarrils ja va projectar als 80 un nou telefèric per pujar a Montserrat des de Monistrol
- Els Mossos s’enfilen a un camió en marxa a l'N-340 per evitar una tragèdia i salvar el conductor que havia patit un ictus