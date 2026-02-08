El parc Güell s’il·lumina de blau durant tres dies
Ajuntament de Barcelona
Aquest cap de setmana, el parc Güell s’ha sumat a una edició especial del Festival d’Arts Lluminoses Llum BCN 2026 amb la que es vol donar la benvinguda a Barcelona 2026, capital mundial de l’arquitectura. Cada capvespre, fins avui, la sala Hipòstila, l’escalinata monumental i els pavellons d’entrada s’il·luminen amb el color blau de la Unesco.
