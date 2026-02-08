Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Plans de cap de setmanaAlícia RomeroRevolta PagesaBaikBorrasca MartaPremis Séquia 2026Baxi Manresa
instagramlinkedin

El parc Güell s’il·lumina de blau durant tres dies

El parc Güell s’il·lumina de blau durant tres dies | C

El parc Güell s’il·lumina de blau durant tres dies | C

Ajuntament de Barcelona

Aquest cap de setmana, el parc Güell s’ha sumat a una edició especial del Festival d’Arts Lluminoses Llum BCN 2026 amb la que es vol donar la benvinguda a Barcelona 2026, capital mundial de l’arquitectura. Cada capvespre, fins avui, la sala Hipòstila, l’escalinata monumental i els pavellons d’entrada s’il·luminen amb el color blau de la Unesco.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents