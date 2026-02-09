El 22@ concentra nous campus universitaris i escoles de negoci
Una vintena de centres públics i privats s’han establert al sector tecnològic del Poblenou fins ara orientat a indústries i oficines. Hi ha tres projectes en perspectiva, tot i que la llista es pot ampliar.
Meritxell M. Pauné
El nord del Poblenou barceloní era una barriada de tallers industrials i magatzems a la manera antiga. Amb l’arrencada del segle XXI, la ciutat va decidir reorientar aquesta àrea sota el nom de districte tecnològic 22@ per atraure indústries TIC i de nova generació, així com start-ups de vocació global. Solars encallats per la crisi del 2008 i fàbriques rehabilitables van cridar l’atenció d’un sector en auge: l’educació superior. Des del 2015 s’han succeït les obertures de centres internacionals i l’antic polígon s’ha convertit, de facto, en un campus per a estudiants de tot el món.
El consistori té constància d’almenys 22 seus d’universitats i escoles de negocis operatives i tres més en perspectiva, tot i que la llista podria ser més àmplia. I no només beneeix la nova hegemonia, sinó que la propicia. "La Barcelona Investment Office (BIC) està fent captació d’escoles de negoci i campus internacionals", confirmen portaveus municipals. Aquest instrument, impulsat per l’Ajuntament i la Cambra de Comerç i gestionat per la consultora Metys España, es va presentar l’any passat com palanca i finestreta única per atraure inversió estrangera.
L’oferta acadèmica inclou centres públics, privats i mixtos. Tres de les quatre universitats públiques barcelonines tenen doble seu al 22@, la UPF, amb facultats a Ca l’Aranyó i la seva escola de negocis BSE; la UPC, amb el Tech Talent Center i Euncet, i la UB, amb l’Institut de Formació Contínua (IL3) i, ben aviat, també l’ENTI. La UVic compta amb l’escola d’art i disseny BAU, i la UOC ocupa la gran fàbrica de Can Jaumandreu. I, si un miracle d’última hora desencalla el finançament, el recinte de Can Ricart podria allotjar un Campus de les Arts liderat per la UB. De titularitat municipal, destaca el Cibernàrium de Barcelona Activa, a l’icònic edifici MediaTIC.
Iniciativa estrangera
Entre els centres privats hi ha molta heterogeneïtat, tant en mida com en la temàtica i en l’homologació de les titulacions ofertes. A grans trets, hi ha una dotzena d’escoles rellevants i la meitat són de capital o iniciativa estrangera. Es poden classificar, a terços iguals, en tres branques professionals: d’una banda, disseny, animació i audiovisual; d’altra banda, noves tecnologies, i, finalment, ciències empresarials.
Amb independència de la titularitat i l’especialització, en la majoria de casos els centres busquen activament sinergies amb l’ecosistema empresarial del 22@ per realitzar pràctiques o compartir espais. La ubicació cèntrica, amb Glòries i les platges a prop, és un factor igual de rellevant per atraure alumnat forà i professionals locals que amplien la seva formació. L’ambient expat, els negocis cosmopolites, la pacificació del trànsit, el boom de residències d’estudiants –fins i tot a preus poc populars– i la veterana oferta de marxa nocturna completen el ventall.
Aterratges en marxa
L’última en arribar ha sigut la University of Hong Kong (HKU), que ha comprat un edifici de vuit plantes al carrer Llacuna per obrir el seu primer campus a Europa. Centenària i prestigiosa, ocupa el lloc número 11 en la classificació mundial QS World University Rankings elaborada per Quacquarelli Symonds. L’adquisició va transcendir el setembre passat, sense que encara s’hagi concretat cap data d’estrena ni oferta d’estudis.
Dos anuncis més auguren més vida universitària al 22@. D’una banda, el grup Focus va exposar aquest gener l’ambiciós projecte Gènesis per a la seva seu del carrer Àvila. Combinarà un teatre amb estudis artístics i tècnics (interpretació, cant, dansa, il·luminació, so, producció, gestió cultural). D’altra banda, ENTI-UB ha avançat que obrirà el curs que ve el seu tercer campus, situat al carrer Pamplona, 133. Impartirà disseny de videojocs, ciberseguretat i producció musical, amb la idea d’ampliar el catàleg més endavant. El seu edifici de 7.000 metres quadrats comptarà amb aules, laboratoris, estudi de gravació i un auditori flexible, entre altres prestacions.
Entre els nouvinguts, destaca l’escola superior de disseny i arts visuals LCI Barcelona. L’octubre del 2024 va inaugurar el seu nou campus del carrer Àlaba. Hereva del centre referent en patronatge de moda Felicidad Duce (1928), ha fet un salt d’escala sota la marca LCI i ara imparteix graus i postgraus en més camps (animació, interiorisme, disseny gràfic). Va deixar l’Eixample per mudar-se a un edifici que va encarregar a la seva mida i amb màxims requisits de sostenibilitat. Ha arribat als 1.200 alumnes aquest curs.
Àmplia oferta educativa
Ja en una etapa de maduració, la Swiss Business School forma un centenar d’estudiants, amb itineraris personalitzats. Va aterrar a la ciutat el 2021 en un coworking del Poblenou i, després de passar per la Barceloneta, ha tornat al 22@ el 2025 per créixer amb més oferta educativa i un viver empresarial propi. Abans de l’arribada d’aquesta escola de negocis, l’immoble va acollir durant una dècada els bootcamps d’Ironhack.
El desembarcament acadèmic va començar amb pioners com l’Institut d’Arquitectura Avançada (IAAC). Va arribar el 2003 i des del 2019 compta també amb un atelier i ja treballa en una nova seu. Es dedica a les innovacions tècniques i materials en arquitectura. "Quan vam decidir venir, el 22@ encara era un projecte inconcret, però ens interessava la idea que el digital canviaria l’arquitectura i l’urbanisme", rememora Vicent Guallart, cofundador de l’IAAC. "El 22@ ha demostrat que era una bona idea superar el concepte americà de Silicon Valley i el desenvolupament d’oficines al Vallès i apostar per un model més urbà i europeu", afirma.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer