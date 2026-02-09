La casa, millor per viure que per als fills
Un percentatge creixent de persones de més de 55 anys aposten per treure més profit del seu habitatge a causa del desig de mantenir la qualitat de vida, de preparar-se per a la dependència o d’ajudar els fills.
Patricia Martín
Tradicionalment, deixar l’habitatge als fills ha sigut fins ara un costum inqüestionable al nostre país. No obstant, entre els nous sèniors, una generació crescuda durant els anys del baby boom, que han arribat a la jubilació amb bona salut, més nivell educatiu i desig de gaudir de la vida i de l’oci, hi ha un interès creixent per treure més profit econòmic a l’habitatge, alhora que descendeix com a prioritat deixar l’immoble en herència.
Així, tot just un de cada tres (un 33%) dels més grans de 55 anys anteposen llegar la llar als seus descendents sobre el desig de mantenir o millorar la seva qualitat de vida, un percentatge que ha caigut des del 40% que situaven l’herència entre les seves prioritats el 2023, segons el VI Baròmetre del Consumidor Sènior, elaborat per la Fundació Mapfre.
Alhora, ha crescut el percentatge de sèniors que volen treure un benefici econòmic més gran del seu habitatge (fins i tot un 36%) i el d’aquells que estan disposats a vendre o hipotecar la seva casa (del 17% el 2022 al 26% el 2025), sobretot en la franja d’edat més jove, els menors de 70 anys.
Aquestes dades suggereixen un canvi de mentalitat progressiu: el valor simbòlic del llegat familiar està perdent pes davant una visió més pràctica i vitalista de la jubilació, una tendència que està sent facilitada per les possibilitats de completar les pensions amb ingressos addicionals procedents de l’habitatge, mantenint, alhora, el dret a viure-hi.
Així, el mateix baròmetre indica que un 28% de la població més gran de 55 anys confia en alguna de les alternatives disponibles per obtenir ingressos per l’habitatge, sense deixar de viure-hi, especialment en la hipoteca inversa (que permet obtenir rendiment a canvi d’hipotecar una part de l’habitatge), una fórmula que genera confiança en un creixent 15%, davant els que prefereixen encomanar-se a la nua propietat (vendre la casa però mantenir-ne l’ús mentre hi visquin) o l’habitatge invers (vendre a preu del mercat però continuar-hi vivint de lloguer), opcions que van en declivi.
Però, més enllà que ara hi hagin fórmules per obtenir ingressos de la llar familiar sense abandonar-la, ¿què motiva un gruix dels sèniors a intentar treure uns diners que complementin la seva pensió, en comptes de donar prioritat a deixar una herència patrimonial als seus fills? El sondeig no explora les motivacions, però els seus autors sí que s’atreveixen a aventurar diverses hipòtesis, en vista d’altres dades que inclou el baròmetre i que reflecteixen que la generació silver, lluny de l’estereotip que la vellesa implica aïllament i falta d’autonomia, viatja i gaudeix de l’oci amb freqüència, alhora que manté les relacions socials i de parella.
Per això, Juan Fernández Palacios, director del Centre d’Investigació Ageingnomics que elabora el sondeig, opina que el canvi "clar i sostingut en la manera en què els sèniors es vinculen amb l‘habitatge" està relacionat amb el desig de "gaudir del patrimoni en vida", per millorar la situació present o afrontar el futur amb més seguretat, davant possibles situacions de mala salut o dependència. "És un canvi directament relacionat amb una prioritat més gran pel benestar, l’autonomia i la seguretat econòmica", conclou.
Ajuda als fills
Al seu torn, Iñaki Ortega, doctor en Economia i codirector del baròmetre, apunta que, a causa de la precarietat laboral i a la crisi de l’habitatge, cada vegada més sèniors ajuden econòmicament la seva família (un 52% l’últim any, segons l’enquesta). Per això, una possible explicació de per què volen treure diners extres és "per donar-los als seus fills". Aquesta tesi coincideix amb l’increment de donacions que s’està produint de pares o avis als seus descendents, que han augmentat un 67% en set anys, i que els notaris atribueixen a un "mecanisme jurídic de solidaritat intergeneracional".
Alhora, Carmen Rodríguez-Blázquez, membre de la Societat Espanyola d’Epidemiologia (SEE) i experta en envelliment, assenyala una altra teoria: potser, una part dels jubilats, que tenen pensions baixes amb les que tot just poden subsistir a causa de l’encariment dels preus, "intentin treure més rendiment de la seva vivenda per tenir un ingrés extra o afrontar despeses en salut o cures, ja que les cures de llarga durada no estan resoltes per la llei de dependència". I afegeix: "Aquesta tendència pot coincidir amb aquells que no tenen dificultats econòmiques però volen gaudir més de la vida, perquè els sèniors participen moltíssim en l’oci".
Relacionat amb tot l’anterior, Manuel Cid, director d’Innovació i Desenvolupament de Home Living, apunta que l’esperança més gran de vida de la població "implica més temps consumint serveis de salut", i per això "sembla que l’habitatge ha perdut aquesta part cultural de deixar-lo en herència i està sent percebut com un bé útil per monetitzar i finançar costos associats que implica la longevitat més gran".
Alhora, indica, bona part de les generacions més joves ara són més independents professionalment i tenen més mobilitat, per la qual cosa "heretar casa no els resulta tan pràctic", assenyala.
Esperança de vida
En aquesta línia, María Miyar, directora d’Estudis Socials de Funcas, indica dues claus més. D’una banda, que ara les famílies són més petites i probablement una part dels sèniors no tenen hereus directes a qui llegar". I, d’altra banda, com que l’esperança de vida s’està allargant tant, "en l’etapa final de la vida d’una persona longeva els fills ja estan situats laboralment i tenen la seva vivenda, i per això per a alguna gent més gran deixar la casa en herència ja no és tan important, ja que els seus fills ja tenen la vida solucionada".
La tendència d’intentar treure més rendiment econòmic de l’habitatge coincideix amb un interès més gran per fórmules residencials com els coliving o cohousing sèniors, dissenyats per a les persones que volen tenir un envelliment actiu que combini la independència personal amb serveis i cases que estiguin adaptades a la dependència.
Segons el baròmetre, tres de cada 10 persones en una edat més gran de 55 anys contemplen mudar-se a un coliving, el doble dels que consideren la possibilitat de mudar-se a una residència per a la tercera edat.
