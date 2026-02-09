Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’"okupa"
El consistori anuncia que impulsarà judicialment el cessament d’activitat després de refusar la concessió de la botiga per "deutes tributaris" pendents
Manuel Arenas
Un cúmul d’anomalies han posat una peixateria del mercat de Collblanc, a l’Hospitalet, en el punt de mira dels botiguers, que la titllen d’"okupa". Els responsables actuals de la Peixateria Mary "no són titulars de la parada, no paguen impostos ni Seguretat Social i ens fan competència deslleial", assegura Juan Manuel Hernández, secretari de l’associació de paradistes del mercat. L’Ajuntament de l’Hospitalet ha confirmat que va denegar el permís per explotar el negoci i que tramita judicialment el cessament de l’activitat. Però el cas és més complicat que no sembla a primer cop d’ull.
El consistori cataloga l’activitat actual d’aquesta peixateria com a "alegal". L’origen del conflicte se situa fa dos anys enrere, amb la jubilació del venedor anterior, que va traspassar el comerç. Quan l’Ajuntament va constatar que la nova concessionària tenia "deutes tributaris" pendents, li va denegar el permís, així com també un recurs posterior.
Després, els nous titulars van impugnar la denegació davant un jutjat contenciós administratiu, que va admetre a tràmit el recurs i preveu resoldre’l el 2027. És a dir, serà, al final, un jutge qui decideixi si l’establiment pot prosseguir amb l’activitat de peixateria.
Controvèrsia
Alhora, el consistori impulsa un procediment judicial perquè, arran de la denegació, s’executi el cessament de l’activitat, davant la negativa de l’establiment. La part afectada, en canvi, s’acull al fet que el reglament aplicable permet que, mentre es fa el canvi de titularitat, es continuï treballant.
L’excepció en aquest cas és que el mateix Ajuntament va denegar el canvi de titularitat. De fet, l’Administració local aclareix que actualment és ella la titular de la concessió, ja que el venedor jubilat va renunciar al permís en favor del consistori. Els botiguers quantifiquen en un any el temps que la peixateria ven sense concessió.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000
- “El boom dels camioners”: sous que sorprenen i una demanda que no para de créixer