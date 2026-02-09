L’AP-7 es reobre en sentit sud la matinada passada
Estava previst que el tram afectat per l’accident ferroviari de Gelida del 20 de gener tornés a la normalitat la passada matinada, a les 3.00 hores.
Jordi Grífol
L’autopista AP-7 es va reobrir completament al trànsit en sentit sud a les 3.00 hores de la matinada passada, després de finalitzar les obres que han tingut tallat el tram entre Gelida (Alt Penedès) i Martorell (Baix Llobregat) durant gairebé tres setmanes per l’ensorrament d’un mur de l’autopista que va causar l’accident mortal a Rodalies el 20 de gener.
Així ho va confirmar ahir Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit (SCT), que també va anunciar la implementació de més radars mòbils en tota la via. La Conselleria de Territori va informar que l’autovia C-32, que aquestes setmanes ha sigut l’alternativa per a molts conductors, continuarà sent gratuïta avui en direcció sud. A les 00.00 hores de demà, el pas pels peatges de Vallcarca i de Cubelles tornarà a ser de pagament.
Lamiel va justificar l’intempestiu horari de reobertura perquè es tracta d’"una hora vall" adequada per gestionar un trànsit "important" en un tram de tres carrils amb un límit de velocitat de 120 km/h. Davant una situació "molt singular", en què han coincidit el tall de l’AP-7, el caòtic servei de Rodalies i el bloqueig de mercaderies en el Port de Barcelona, el responsable de Trànsit va destacar que l’estratègia que ha permès desviar el flux de vehicles cap a itineraris alternatius com la B-24, l’A-2 i la C-32 "ha funcionat", aixecant les barreres de peatge de l’última en sentit sud per assumir el trànsit de llarg recorregut mentre l’AP-7, eix viari bàsic del corredor mediterrani per carretera, era tancada.
Alliberar els peatges a l’autopista C-32 "ha anat molt bé" perquè aquesta via ha absorbit bona part del trànsit que habitualment passa per l’AP-7, tant en sentit nord com sud, augmentant un 200% el pas de camions. També han funcionat les desviacions per l’A-2, la C-31 i la B-23, tot i que puntualment en aquesta via es van anotar descensos de trànsit a l’optar els vehicles per la C-32, que era gratuïta.
Conducció responsable
Lamiel va agrair el treball "ingent i constant" portat a terme en col·laboració amb el Ministeri de Transports per recuperar la infraestructura, complerta finalment la previsió de reobrir la via en sentit sud. També va agrair "la conducció responsable" dels conductors, ressaltant que la sinistralitat mortal a les vies catalanes en el començament del 2026 ha baixat a la meitat respecte al mateix període de l’any anterior.
Lamiel va indicar que les mesures que s’han adoptat en aquestes tres setmanes per "equilibrar" el trànsit que normalment circula per l’AP-7 "han funcionat" i que ho han fet, entre altres coses, gràcies a la col·laboració "dels municipis més pròxims" als vials i a la informació oferta també als representants del sector de transports de mercaderies.
La reobertura de l’AP-7 coincideix amb la implementació d’una "zona especial de control de velocitat per intentar atenuar la sinistralitat, rebaixar-la i contenir-la", va afegir.
