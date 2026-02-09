Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març
L'Ajuntament de Sant Quirze no renovarà la llicència a Waka per a usos vinculats a l'oci nocturn, al·legant que està en una nau situada en sòl industrial
Albert Segura (ACN)
La discoteca Waka Sabadell, situada a Sant Quirze del Vallès, tancarà de manera definitiva el pròxim 31 de març. Fa cinc anys l'Ajuntament va aprovar una modificació d'usos que afectava el local d'oci, que es troba en sòl industrial, amb un marge de temps d'adaptació de les activitats econòmiques que s'hi duien a terme. Aquest termini venç el dia 1 d'abril, i donat que l'empresa no ha fet cap canvi haurà d'abaixar la persiana de manera definitiva. Es posa fi, així, a una relació d'estira-i-arronsa entre empresa i consistori derivada de problemes vinculats a la convivència i a la seguretat a la discoteca i a l'entorn, amb nombroses baralles entre clients i fins i tot de personal de seguretat del local protagonitzant agressions.
És l'últim reducte original de l'antiga Zona Hermètica, després que l'Ajuntament de Sabadell va obligar a tancar tots els locals el juliol de 2018, fruit d'un acord del ple. Es posava fi a 25 anys d'història d'un àmbit que es va crear per evitar que el jovent hagués de marxar de la ciutat per sortir de festa a l'àmbit on hi havia l'antiga empresa Unidad Hermética.
El tancament del cantó sabadellenc, però, va deixar com a darrers hereus de l'imperi nocturn el local de l'actual Waka, que tot i ser al terme municipal de Sant Quirze s'apropiava del nom de Sabadell. Ara a la zona quedaran dues discoteques obertes recentment i d'acord amb el nou ordenament a Sabadell, DrinkKing i Maloa, a més del pub musical Bliss. Tot plegat, però, lluny de les capacitats de sala que té Waka.
Anys moguts
Tot i que en els darrers mesos no hi ha hagut casos destacats vinculats a la discoteca, l'espai, situat a la Zona Hermètica i on antigament hi havia hagut altres discoteques com Àrea i Global, ha estat objecte de polèmiques. Agressions del personal de seguretat a un jove al 2021 atribuïdes a conductes racistes van desembocar en aldarulls i una concentració d'un miler de persones que reclamaven el tancament del local, que van acabar amb tres ferits.
El febrer del 2022 dos homes van quedar detinguts acusats d'agredir sexualment una dona a la discoteca, i al juliol d'aquell mateix any es va denunciar una nova agressió d'aquest tipus. Ja al setembre Inspecció de Treball va sancionar el local i tres empreses subcontractades amb 152.174 euros per tenir porters sense contracte i menors treballant, i al desembre un vídeo en què es veia una menor fent una fel·lació a un altre menor va córrer com la pólvora per les xarxes, que va dur l'Ajuntament a denunciar una situació "d'indefensió" per "l'activitat insegura i problemàtica" a la discoteca Waka.
Tot plegat va tensar la relació entre l'Ajuntament, liderat per ERC, i el llavors govern de Pere Aragonès, del mateix partit. Fruit de la situació, al gener es va fer una macrobatuda el gener de 2023 amb desenes d'agents dels Mossos d'Esquadra, que van fer un escorcoll en profunditat en plena sessió musical per detectar si hi havia drogues o armes blanques, entre d'altres.
