La Swiss Business School dobla superfície al districte
El centre va arribar a Barcelona fa quatre anys amb un primer espai al Poblenou, va passar per la Barceloneta i ha tornat al districte tecnològic.
M. P. M.
El districte tecnològic 22@ de Barcelona es consolida com a campus estudiantil a gran velocitat. Una de les últimes inversions la protagonitza la Swiss Business School (SBS), que dobla superfície per oferir més oferta formativa i un viver empresarial propi que animi els llicenciats a emprendre negocis innovadors.
Des d’abril del 2025 està en un edifici de maó molt de l’estil del "Manchester català", al carrer Pamplona, a mitja illa de la sala Razzmatazz, les seus de Mango, Socialpoint i Perk. Va arribar a Barcelona fa quatre anys –a tres carrers de la localització actual–, va passar per la Barceloneta i ha tornat al 22@ per assentar-s’hi. Acull un centenar d’estudiants i presumeix d’estètica startupera. Les aules són versàtils, amb pupitres mòbils i pissarra digital. I el diàfan hall d’accés és també una àgora amb una grada per a esdeveniments, un menjador obert, una zona de relax amb auriculars per a música i futbolí.
La planta baixa que ocupa creixerà aviat amb una altra de la mateixa dimensió. Al gener la direcció ha rebut les claus del tercer pis i ben aviat iniciarà les obres per condicionar-lo als usos nous. L’ocupava una associació de càmpings i com que va quedar buit no van dubtar a aprofitar l’avinentesa. La planta superior acollirà les oficines, que ara no hi caben i hi estan en un coworking; una gran sala de descans i lleure per als alumnes i una àmplia terrassa. I guardaran un espai per a la incubació de projectes dels llicenciats. De fet, el primer beneficiari serà un estudiant actual.
Títols i exigència suïssa
"Suïssa té el millor sistema educatiu d’Europa occidental, segons els informes PISA, així que el seu sistema universitari també funciona molt bé i totes les carreres es basen a aplicar el mètode científic", argumenta el director del campus de SBS a Barcelona, Adrià Alsina. "I aquí oferim experimentar la qualitat i l’exigència suïsses, amb l’atractiu i els preus d’estudiar a Barcelona", sintetitza. Tenen un altre campus a Madrid, més petit però també amb plans de creixement.
L’expansió que somien, aclareix, no és principalment quantitativa: "El nostre objectiu no és expedir molts diplomes. Volem mantenir unes xifres que ens permetin continuar coneixent el nom de cada alumne". S’estimen més que hi hagi menys de 10 alumnes per aula. "El que volem és ampliar l’experiència durant i després dels estudis, per exemple amb més itineraris formatius i la incubadora", apunta.
Avui imparteixen un bachelor (grau) en administració i direcció d’empreses que es personalitza amb nou especialitats (des de finances clàssiques fins a management de clubs de futbol) i tres màsters (analítica, comerç internacional i màrqueting). Són títols oficials suïssos, sense segell espanyol: "No cal. Avui dia és molt normal que un professional tingui grau, màster i doctorat de tres països diferents".
De tots els continents
Els alumnes tenen d’alguna manera aquest perfil global. Hi ha joves europeus, asiàtics, americans. Alguns són fills d’estrangers que s’han establert a Barcelona durant els últims anys, no necessàriament suïssos. "Comencem a notar un fenomen nou: famílies completes dels EUA que es traslladen a Europa arran de la situació política amb Trump", assenyala. Els docents poden ser tant acadèmics com gent d’empresa. "Tenim professors de tots els continents del món", assegura Alsina.
