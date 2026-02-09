Una vellesa "en comunitat"
Un antic hotel de Sant Feliu de Guíxols es transformarà en el primer ‘coliving’ de Catalunya. La inauguració està prevista per a finals d’aquest any i serà un immoble amb pisos i zones comunes per a activitats i cures en el qual viuran una trentena de jubilats i jubilades
P. M.
Aurora Moreno (72 anys, Barcelona) ha viscut dos cops en comunes, amb adults i nens, i tenia clar que volia passar la vellesa "vivint en comunitat". El seu objectiu és minimitzar els problemes físics i mentals que implica el pas dels anys i mirar d’evitar que siguin els seus fills els que hagin de fer-se càrrec d’ella; com ella va fer amb la seva mare quan va començar a patir demència. Per això, fins i tot abans de jubilar-se, va començar a buscar algun tipus d’habitatge amb serveis dissenyats per a persones grans i va trobar el que buscava en el projecte Walden XXI.
Es tracta del primer habitatge cooperatiu exclusivament per a sèniors que veurà la llum a Catalunya. Les obres per rehabilitar un antic hotel a Sant Feliu de Guíxols (Girona) i convertir-lo en 31 pisos amb zones comunes destinades a la convivència, a les cures i a les activitats col·lectives van començar el 2024 i està previst que finalitzin a finals d’aquest any. "Esperem que el sopar de Nadal el puguem celebrar tots els socis allà", vaticina l’Aurora.
Probablement, tots els socis faran un sopar de Nadal perquè una característica d’aquest tipus de projectes –que a poc a poc es van engegant a Espanya, encara sense suport jurídic i institucional, el que fa que siguin propostes residencials bastant desconegudes i que s’enfrontin a moltes dificultats per trobar sòl i finançament– és que tots els cooperativistes es coneixen, perquè han sigut ells els que, amb la seva empenta, ho han fet possible.
De fet, l’anomenat grup llavor del projecte Walden va començar la recerca d’un lloc on viure la vellesa en comunitat el 2018. Des d’aleshores han hagut de superar moltes dificultats, "sobretot, trobar l’edifici i el finançament necessari", segons explica l’Aurora, que es va unir al projecte el 2019. Walden XXI ha sigut promogut per Sostre Cívic, la principal cooperativa en cessió d’ús de Catalunya, que està impulsant altres projectes per a sèniors com l’edifici Can 70, a Barcelona.
A diferència del projecte barceloní, que ha sigut possible gràcies a la cessió del solar durant 99 anys per part de l’Ajuntament, en el de Sant Feliu de Guíxols els socis han hagut de comprar l’hotel i sufragar íntegrament les obres, cosa que suposa un cost total d’uns vuit milions d’euros.
Dret d’ús
Per aconseguir-ho, han hagut de recórrer a la banca ètica –Fiare i Caixa d’Enginyers–, ja que la tradicional sol girar l’esquena a aquests projectes per a gent gran. A més, cada soci ha hagut d’aportar un capital social d’uns 60.000 euros (recuperable si abandonen el projecte o moren) i pagarà una quota mensual inicial d’uns 1.200 euros. La propietat dels 31 apartaments no és pública ni privada, sinó que pertany a la cooperativa i existeix un dret d’ús.
La majoria dels socis tenen un habitatge en propietat: uns els llogaran i d’altres els vendran quan s’iniciï la convivència a Walden XXI. "Jo no sé què faré amb el meu pis de Barcelona, però tenia clar que no vull passar la vellesa sola a casa. Ja ho he viscut amb la meva mare. Quan va avançar la seva demència, la vam haver d’ingressar en una residència i és molt dur. La nostra filosofia és que la residència sigui la nostra pròpia casa i que no siguin els nostres fills els que ens hagin de cuidar en exclusiva, sinó que ens ajudem els uns als altres i hi hagi professionals per al que no puguem fer per nosaltres mateixos". "Viure bé i morir bé, tenir una vellesa sana i acompanyada. Aquesta és la nostra lògica", afegeix.
L’edifici, que es troba a 500 metres de la platja i a cinc minuts caminant d’un centre de salut, té espais per a un menjador, un centre de dia i sales per realitzar tallers o conferències, a banda de terrasses i patis.
