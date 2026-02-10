Criteris científics
22 ajuntaments del Montseny aproven limitar l’extracció d’aigua mineral
Els municipis, la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental reclamen una reforma de la llei de mines de 1973 que canviï el model de negoci de l’aigua embotellada
Guillem Costa
Un total de 22 municipis del Montseny, juntament amb la Diputació de Girona i el Consell Comarcal del Vallès Oriental, han fet un pas decidit per exigir una reforma legal que canviï el model de negoci sobre l’aigua embotellada. Aquestes institucions han aprovat una moció conjunta que reclama modificar la llei de mines de 1973, la norma que en l’actualitat permet tractar l’aigua dels aqüífers profundscom si fos un «mineral» i, per tant, explotar-la de manera similar a altres recursos extractius.
Segons la moció aprovada, l’actual marc legal facilita que les empreses embotelladores puguin utilitzar l’aigua de manera intensiva: «Fins i tot podrien arribar a extreure recurs fins que s’esgoti l’aigua». Els promotors de la moció, impulsada per entitats ecologistes, demanen un «control públic» més sever per garantir tant la «sostenibilitat ambiental» com el «proveïment local».
«El fet que l’aigua sigui tractada com un recurs miner permet que les concessions siguin gairebé indefinides, sense mecanismes efectius de control sobre la quantitat total extreta ni sobre els impactes a llarg termini», denuncien.
Llei europea
La proposta reclama que l’aigua embotellada passi a estar regulada per la normativa europea en matèria d’aigües. «Així, s’enfortiria la protecció dels ecosistemes, s’asseguraria el subministrament dels pobles de la zona i es preservaria el cabal de les fonts i els rius i rieres», expliquen des de la plataforma Aigua és Vida. La iniciativa arriba després que, durant la sequera, creixés la preocupació en àrees com l’entorn del Montseny, on la pressió sobre els recursos hídrics ha augmentat en els últims anys.
La moció també insta el Parlament de Catalunya a crear una delegació integrada per representants de tots els grups parlamentaris per promoure la modificació de la llei de mines al Congrés dels Diputats. L’objectiu de la petició és «tornar la gestió de l’aigua» a les administracions competents en aquest àmbit, i reduir la seva consideració com un recurs merament extractiu, traslladant la responsabilitat de la seva gestió a les institucions públiques que vetllen pel benestar de la ciutadania. Si la legislació actual canviés, passarien a ser l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) i la Generalitat les que regularien quanta aigua poden extreure les companyies embotelladores.
Amb aquest acord, els municipis i ens supramunicipals busquen reobrir el debat polític sobre la regulació d’aquest projecte i analitzar si la llei vigent s’ajusta als criteris actuals de conservació i gestió dels recursos naturals marcats per Europa, en els quals en teoria s’imposa com a prioritat el proveïment de la població amb aigua de l’aixeta.
Benefici rècord
L’objectiu final de la moció, que té el suport de plataformes ambientals com Aigua és Vida, la Coordinadora per a la Salvaguarda del Montseny i DEPANA, és que l’aigua no sigui tractada com un bé mineral. Durant els pitjors moments de la sequera, les empreses embotelladores van facturar, en quatre anys, 1.154 milions d’euros, segons ha avançat Nació i ha pogut confirmar aquest diari. Tot i que ja és habitual que augmenti el consum d’aigua embotellada en plena crisi hídrica, la dada és la més elevada dels últims anys i suposa un 16% més que en el període anterior. De fet, el 2024, les embotelladores van treure dels aqüífers 1,9 milions de metres cúbics, la xifra més alta de l’última dècada.
