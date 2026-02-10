Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El 30% dels adolescents que aposten ‘online’ en són addictes

El 8,4% dels nois de 14 a 18 anys tenen problemes amb el joc, segons l’Enquesta sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris.

L’informe apunta a una certa estabilitat i disminució en l’ús de xarxes

Un menor juga en una pàgina d’apostes ‘online’. | EL PERIÓDICO

Nieves Salinas

Madrid

El secretari d’Estat de Sanitat, Javier Padilla, i la delegada del Govern per al Pla Nacional sobre Drogues, Xisca Sureda, van presentar ahir l’informe sobre addiccions comportamentals i altres trastorns. L’informe, va explicar Padilla, se centra en els jocs d’atzar, el consum de pornografia i l’ús problemàtic de les xarxes socials.

El dibuix general, va assenyalar el secretari d’Estat, apunta a una certa estabilitat i disminució en l’ús de xarxes; un descens més notable en el consum de pornografia i un "increment" en els jocs d’atzar, tant online com presencial, molt més marcat entre els nois.

Es tracta d’un document que recull els resultats de l’Enquesta sobre Ús de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris (Estudes) en relació amb les addiccions sense substància. El treball de camp va ser realitzat entre el 10 de febrer i el 10 de juny del 2025 en una mostra representativa de 35.256 estudiants d’entre 14 i 18 anys. A més, també incorpora les últimes dades de l’indicador de persones admeses a tractament per addiccions comportamentals a Espanya, notificats per les comunitats.

L’informe assenyala un augment del joc problemàtic entre els estudiants de 14 a 18 anys, fonamentalment entre els nois (8,4% el 2025 versus 6% el 2023) i sobretot entre els qui han jugat a jocs d’atzar ‘online’ (27,7% el 2025 versus 23,5 el 2023). Tant online com de manera presencial, els nois gasten més quantitats de diners que les noies. Els que juguen online es gasten més diners que els que juguen presencialment.

Hàbits i salut mental

L’objectiu d’aquest informe és conèixer la situació actual i l’evolució de les addiccions comportamentals a Espanya, en concret, del joc d’atzar, l’ús problemàtic d’internet i xarxes socials, la possible addicció a videojocs i l’ús de pornografia, per conèixer el seu impacte en els hàbits i la salut mental de la població jove, va explicar Padilla, que va recordar que es tracta d’un treball que es dona a conèixer després de l’anunci del Govern que Espanya prohibirà l’accés a les xarxes socials a menors de 16 anys.

El 2025, el 13% dels estudiants de secundària va jugar a jocs d’atzar online, i de manera destacada, un 20,9% ho va fer de forma presencial, cosa que evidencia, va indicar Sureda, que hi ha poc control sobre l’accés a cases d’apostes.

