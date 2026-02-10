Successos
Cinc nadons hospitalitzats per una toxina a l’haver consumit llet de fórmula
El Periódico
Cinc nadons han sigut hospitalitzats a Espanya després de tenir vòmits i problemes gastrointestinals per consumir llets de fórmula investigades per contenir la toxina daurada, produïda per un bacteri, que ja han sigut retirades del mercat. Tres petits més han presentat els mateixos símptomes, segons el butlletí d’alertes del Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC) en una informació que no havia sigut feta pública per les autoritats espanyoles.Cinc nadons han sigut hospitalitzats a Espanya, després de tenir vòmits i problemes gastrointestinals, a l’haver consumit llets de fórmula investigades per contenir la toxina daurada, produïda per un bacteri, que ja han sigut retirades del mercat. Tres petits més han presentat els mateixos símptomes, segons el butlletí d’alertes del Centre Europeu de Control de Malalties (ECDC, per les sigles en anglès) en una informació que fins ara no havia sigut feta pública per les autoritats espanyoles.
"Cap dels casos ha sigut confirmat al laboratori", afegeix el document, per la qual cosa no s’ha pogut "establir una relació causa-efecte entre els símptomes i el consum". L’ECDC informa que al gener es van retirar aquests productes del mercat a la Unió Europea i fora de la UE al detectar-se aquesta toxina que produeix un quadre sobtat de nàusees i vòmits "Cap dels casos ha sigut confirmat al laboratori", afegeix el document, per la qual cosa no s’ha pogut "establir una relació causa-efecte entre els símptomes i el consum". L’ECDC informa que el mes de gener es van retirar aquests productes del mercat tant a la Unió Europea com fora de la UE al detectar-se aquesta toxina que produeix un quadro sobtat de nàusees i vòmits poc després de consumir-se.. Més enllà d’Espanya, l’ECDC reporta que a França van ingressar 11 nens que ja es recuperen a casa seva. Al Regne Unit s’han detectat 36 nadons amb símptomes després de consumir aquesta llet, més cinc casos confirmats a Bèlgica. Les autoritats a Dinamarca també han rebut informes sobre menors amb símptomes després d’ingerir la llet.Més enllà d’Espanya, l’ECDC reporta que a França van ingressar 11 nens "que ja es recuperen a casa". Al Regne Unit s’han detectat 36 nadons amb símptomes després de consumir aquesta llet, més cinc casos més confirmats a Bèlgica. Les autoritats a Dinamarca també han rebut informes sobre menors amb símptomes una vegada ingerida la llet.
Nàusees i vòmits
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) publicava el 4 de febrer una alerta per la presència de cereulida –toxina produïda pel bacteri Bacillus cereus– en fórmules infantils procedents de França. L’AESAN havia tingut coneixement a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF) d’un avís de les autoritats sanitàries de França sobre la possible presència alterada als productes Babybio Caprea 1 i Babybio Optima 1.L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (AESAN) publicava el 4 de febrer una alerta per la presència de atropellament – toxina produïda pel bacteri ‘Bacillus cereus’– en fórmules infantils procedents de França. L’AESAN havia tingut coneixement a través de la Xarxa d’Alerta Alimentària Europea (RASFF) d’un avís traslladat per les autoritats sanitàries de França relatiu a la possible presència de retransmesa als productes ‘Babybio Caprea 1’ i ‘Babybio Optima 1’. En concret, es tracta del producte Babybio Caprea 1 de la marca Babybio amb data de caducitat 28/07/2027 i 17/09/2027. L’altre producte afectat és Babybio Optima 1 amb data caducitat 01/10/20.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000