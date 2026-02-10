CONTEXT
Un despropòsit
Reciclarem pel bé del planeta, que no pel de les nostres butxaques: als locals comercials no hi ha relació entre residu generat i quota a pagar
Benjamí Anglès Juanpere
Municipi a municipi, fa un parell d’anys que els ciutadans estem atònits davant l’important augment de les quotes de la taxa municipal per la recollida d’escombraries, a mesura que s’ha anat implantant la llei estatal de residus, que obliga els ajuntaments a establir un nou sistema de pagament per generació que tingui en compte el cost de les operacions de recollida, transport i tractament de residus urbans. Tot i que hi ha moltes més vivendes afectades, no es pot oblidar un altre col·lectiu directament afectat per aquest augment com són els locals amb activitats econòmiques, molts dels quals estan patint pujades colossals.
El principal motiu que s’ofereix per justificar aquestes pujades és el cost més gran del nou servei de recollida d’acord amb les exigències d’aquesta llei. Atès que els serveis municipals es cobreixen exclusivament amb l’import de les taxes, si puja el cost i es manté el nombre de contribuents que reben el servei, necessàriament pujaran les quotes individuals. No obstant, mentre que en el cas de les vivendes el seu nombre és molt estable o tendeix a créixer, el cas dels locals amb activitat és més variable segons evolucioni l’economia; una pujada més petita o una reducció del nombre d’activitats obertes també afectaria el repartiment de quotes entre els titulars restants, ja que l’import es repartiria entre menys. A més, i també a diferència de les vivendes, els titulars de les activitats poden donar-se de baixa d’aquesta taxa si declaren i acrediten davant el seu ajuntament que una empresa privada homologada s’encarrega de realitzar la recollida i tractament dels residus. Atès que aquestes declaracions solen tenir efectes per a l’exercici següent, de nou es redueix el nombre de contribuents i provoca un augment de les quotes. En qualsevol cas, en aquells municipis on augmenta el cost del servei i no augmenta en la mateixa proporció (o fins i tot disminueix) el nombre de locals afectats, l’increment de la taxa es dispara.
Però aquí no acaba la cosa, tot i que aquests augments puguin explicar-se, la majoria d’ordenances fiscals municipals incorren en el mateix problema (no seria el cas de Barcelona), ja que no tenen en compte el volum de residus generats per cada local. Al seu lloc, combinen la superfície del local i el tipus genèric d’activitat, de manera que per a les activitats amb més metres i presumptament més contaminants, més gran és la quota a pagar. A més de no complir el mandat de la llei d’establir un sistema de pagament per generació, que els locals amb activitat paguin una quota no vinculada amb la quantia de residus que generen no permet fomentar ni la reducció ni el reciclatge.
Amb gairebé mil municipis a Catalunya, i tenint en compte que la determinació de la taxa depèn de cada ajuntament, ja veurem quants compleixen la llei i quants acaben davant els tribunals. En tot cas, i en vista de tant despropòsit, haurem de continuar reciclant pel bé del planeta, perquè pel bé de les nostres butxaques sembla que en molts municipis de moment no és possible.
Subscriu-te per seguir llegint
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000