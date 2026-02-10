Successos
Els Mossos investiguen la mort d’Isak Andic "de forma encapsulada"
germán gonzálezj. g. Albalat
Els equips de Mossos implicats en la investigació per la mort del fundador i amo de Mango, Isak Andic, mentre feia una excursió amb el seu fill Jonathan el desembre del 2024 van rebre les dades sobre el cas "de forma encapsulada i degudament segmentada" per garantir "la màxima confidencialitat i evitar qualsevol filtració o interferència externa". Així consta en una resposta de la consellera d’Interior, Núria Parlon, a preguntes de la portaveu en la comissió d’Interior i Seguretat Pública d’ERC al Parlament, Laia Cañigueral.
En concret, ERC volia conèixer sobre com s’havien filtrat algunes dades de la investigació, com que els Mossos havien demanat el mòbil al fill de l’empresari, Jonathan Andic. A més, instava a saber si la Comissaria General d’Investigació Interna i Assumptes Disciplinaris dels Mossos havia obert alguna "informació reservada" sobre les filtracions. En la seva resposta, la consellera d’Interior assegura que "no consta" als Mossos "cap requeriment judicial" per investigar filtracions. A més, afegeix que "en l’àmbit intern tampoc s’ha detectat mala praxi, en conseqüència, no s’ha realitzat cap comunicació en aquest sentit", ni al jutjat ni a la fiscalia.
De moment, la principal hipòtesi de la policia és que Andic va patir una mort accidental. No obstant, fonts judicials apunten que Jonathan podria ser citat a declarar davant el jutjat en les pròximes setmanes per explicar diverses contradiccions que els investigadors han trobat després d’examinar-li el mòbil.
