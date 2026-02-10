Crisi de mobilitat
Els sindicats anul·len la vaga ferroviària després d’arribar a un acord amb Transports
El ministeri augmentarà un 20% cada any la despesa prevista en manteniment fins al 2030. Les centrals qualifiquen el pacte aconseguit d’"històric".
Jaime Mejías
Els sindicats majoritaris del sector ferroviari –Semaf, UGT i CCOO– van acordar amb el Ministeri de Transports la desconvocatòria de la vaga ferroviària a partir d’avui, després d’haver arribat a un acord en la negociació que mantenien des de la setmana passada. Ahir tenia lloc la quarta reunió, després de tres trobades bilaterals que no van arribar a bon port. Fonts del Ministeri de Transports van afirmar que "subscriuen per complet les declaracions dels representants dels treballadors per validar aquest important acord". Els mateixos sindicats van qualificar l’acord històric, detallant que inclou "millores en inversió, manteniment i personal".
Entre altres mesures, l’acord comporta un augment de la inversió d’Adif en manteniment, així com l’addició de més de 3.600 llocs de treball a les plantilles d’Adif i Renfe fins al 2030.
Les noves xifres acordades per Transports i els sindicats comporten que la inversió d’Adif en manteniment de la infraestructura s’elevarà un 15% el 2026, i un 20% cada any entre el 2027 i el 2030. D’aquesta manera, passarà dels 665 milions d’euros el 2025 a superar els mil milions el 2030, amb 1.178 milions fins aleshores, un augment superior al 77%.
Pel que fa a la infraestructura d’alta velocitat, el gestor públic ferroviari augmentarà un 9% cada any fins al 2030 i destinarà 628 milions d’euros al manteniment, un 44% més que els 435 milions d’euros invertits el 2025. Així, l’augment de la inversió total serà de 1.085 milions en els pròxims cinc anys.
Amb el nou pacte, la inversió en manteniment de la infraestructura ascendirà fins als 5.265 milions, amb una diferència total superior a 800 milions d’euros. Quant a l’alta velocitat, l’alça és lleugerament més modesta i escala fins als 2.887 milions d’euros fins al 2030. Aquest augment és de 238 milions d’euros.
Quant a plantilles, Renfe incorporarà 1.200 contractes addicionals en estructura, conducció, intervenció, estacions, centres de gestió i manteniment, amb l’objectiu de reduir la càrrega associada a l’error humà i millorar la dotació de personal en trens de mitjana i llarga distància. L’AESF, l’organisme públic encarregat de salvaguardar la seguretat ferroviària, rebrà dues noves sotsdireccions generals, a més dels comandaments intermedis necessaris.
Encara no hi ha quòrum
No obstant, no tots els sindicats es van afegir a la desconvocatòria ni són signants de l’acord amb Transports. D’una banda, Semaf (maquinistes), CCOO i UGT, que sumen entre tots tres més del 80% de representativitat del sector, van desconvocar la vaga. No obstant, sindicats com CGT, SF-Intersindical i Alferro, que també van convocar vaga, la mantenien.
Semaf va emetre un comunicat en què explicava que desconvocaven la vaga "després d’aconseguir totes les demandes que hem formulat, que produiran un canvi estructural en la seguretat del nostre sistema ferroviari i que tindrà efectes sobre totes les empreses del sector". "En aquest nou marc, la representació dels maquinistes adquireix un paper essencial per garantir que aquestes mesures es desenvolupin correctament i s’apliquin de manera efectiva", va afirmar el sindicat. "Aquest acord és un fet històric en el sector ferroviari del nostre país. No obstant, aquesta gran fita no és el final, ara toca treballar per vetllar per aquests acords i materialitzar-los per als treballadors i treballadores del sector ferroviari", va remarcar per la seva banda UGT. CCOO va atribuir la consecució de l’acord a "la pressió exercida per la mobilització, de la unitat de les plantilles i del treball sindical sostingut".
