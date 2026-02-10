Tribunals
Exculpat per circular sense punts per "un error administratiu"
Roberto Bécares
El Tribunal Suprem ha obligat a anul·lar una multa de 1.910 euros a un conductor de Valladolid que va ser condemnat per un delicte contra la seguretat del trànsit per circular sense permís de conduir per pèrdua de punts per un "error administratiu". Segons reflecteix la sentència, el conductor, treballador autònom i titular d’una empresa amb tres vehicles i dos conductors, va ser parat per agents de la Guàrdia Civil en un control rutinari, el 28 d’abril del 2023, i la DGT va constatar que no tenia punts al seu carnet que li permetessin conduir. Un dia després, el Jutjat d’Instrucció número 5 de Valladolid el va condemnar a 16 mesos de multa amb una quota diària de sis euros, un total de 1.910 euros, per circular sense punts al carnet.
La defensa del conductor va presentar un recurs argumentant que en el moment de l’enjudiciament dels fets sí que tenia punts al carnet, si bé no ho va poder acreditar ja que constava per a la DGT que no tenia cap punt. El conductor va defensar en el judici que l’Ajuntament de Valladolid li havia notificat mesos abans una denúncia per infracció de 400 euros de multa i quatre punts del carnet, després de la qual el subjecte va recórrer-la indicant la identitat del conductor. El consistori va procedir a anul·lar aquesta sanció, per la qual cosa li haurien de quedar encara dos punts al carnet. No obstant, l’Ajuntament no va notificar a la DGT l’anul·lació "per un error administatiu", de tal manera que en aquest últim organisme figurava la pèrdua total de punts, situació que no s’ajustava a la realitat.
