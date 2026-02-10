Aturada l’11 de febrer
El Govern respon a la vaga docent d’aquest dimecres amb una proposta de millora salarial condicionada als pressupostos
La conselleria assegura que té a punt un document que inclou la millora del complement específic, una de les demandes dels sindicats
Un docent cada tres aules: Catalunya fixa els serveis mínims per a la vaga de professors d’aquest dimecres
El professorat català va a la vaga pels sous, les ràtios i els recursos per atendre l’alumnat: «El sistema està completament desbordat»
Helena López
La Conselleria d’Educació i Formació Professional (FP) respon a la vaga docent convocada pel conjunt de sindicats per a aquest dimecres assegurant que el Departament «continua assegut a la taula de negociació» i «amb voluntat d’arribar a acords per millorar les condicions laborals dels docents i del personal d’atenció educativa». Una veu del departament assegura que tenen a punt una proposta de millora de les condicions laborals que esperen començar a debatre aviat a la Taula Sectorial. Una proposta, això sí, condicionada, a l’aprovació dels pressupostos.
La mateixa veu especifica que el document inclou la millora del complement específic, una de les demandes dels sindicats.
Amb aquesta proposta –condicionada als pressupostos, detall no menor–, la conselleria apunta que es vol donar solució a l’«infrafinançament històric del cos de personal d’atenció educativa (PAE)», a més d’«abordar els diferents reptes que afronta dia a dia el sistema educatiu», «com la reducció de ràtios i avanços en la desburocratització, a què s’espera que els diferents actors socials aportin les seves propostes».
De moment, el conjunt de sindicats convoquen a la vaga educativa per a aquest dimecres i denuncien uns serveis mínims que consideren abusius.
