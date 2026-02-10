L’AP-7 reobre a Gelida mentre l’R4 segueix sense data
Adif considera la zona segura, però els maquinistes i Renfe encara no han donat el vistiplau, tal com estableix el nou protocol acordat amb el Govern.
Glòria Ayuso
A poc a poc, Rodalies va recuperant trams i tornant-los a la circulació, si bé Renfe ja ha advertit que la plena normalitat no arribarà abans de l’abril. Un punt clau és el de la línia R4 que comunica Sant Vicenç de Calders i Barcelona al pas per Gelida, on el 20 de gener va tenir lloc l’accident en què va morir un jove maquinista en formació i a partir del qual tota la xarxa ferroviària de Catalunya ha passat per un extens procés de revisió.
Ahir, ja reoberta l’AP-7 al seu pas per Gelida, una vegada que s’ha reparat el mur de contenció que es va esfondrar sobre un tren de l’R4, Adif, després de portar a terme les corresponents revisions i reparacions, va posar en servei operatiu aquest tram de la línia ferroviària. Si bé, de moment, només per als trens de mercaderies. El restabliment de la circulació dels trens de passatgers, els de l’R4 de Rodalies, espera el vistiplau que han de donar sobre l’estat de la infraestructura tant Renfe com els maquinistes en virtut de l’acord que totes les parts van firmar amb el Govern després de l’accident.
Renfe va assenyalar a EL PERIÓDICO que encara no hi ha una previsió sobre quan es reprendrà la circulació de trens de Rodalies en aquest tram. El nou protocol acordat amb els maquinistes i el Govern estableix que després de la certificació de seguretat d’Adif, abans de posar-se en servei una línia, els conductors han de participar en unes marxes en blanc per verificar que la infraestructura està en bones condicions. Renfe, com a prestador del servei, també valida la infraestructura des del punt de vista de la seguretat de la circulació abans que puguin operar els trens de passatgers. La jornada de vaga de maquinistes d’ahir va dificultar la realització de les comprovacions. La desconvocatòria de la protesta podria agilitar el procediment.
Generar confiança
Per la seva banda, Adif va corroborar que ha completat totes les reparacions i la posada al punt de la infraestructura. Així ho va comunicar a les empreses logístiques, moltes de les quals ja han començat a operar, recuperant així el tràfic de mercaderies per Gelida. El pas des de primera hora d’ahir dels trens de mercaderies pot servir també per generar confiança en la infraestructura mentre s’espera la validació definitiva per a la circulació dels trens de passatgers.
En aquest sentit, les companyies de transport de tren de mercaderies feia 20 dies que no podien circular per aquesta connexió entre el Port de Barcelona i l’interior de la Península.
