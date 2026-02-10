Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desnonament bloc 8Incendi a ManresaVaga de maquinistesPremis GaudíCarnavalFesta dels TraginersBaxi Manresa
Mataró s’estrena com a Capital de l’Economia Social

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, al costat de la consellera d'Economia, Alícia Romero, en la presentació de Mataró com a Capital Espanyola de l'Economia Social

La ministra de Treball, Yolanda Díaz, al costat de la consellera d'Economia, Alícia Romero, en la presentació de Mataró com a Capital Espanyola de l'Economia Social / ACN

Gerardo Santos

Mataró

L’assistència de la vicepresidenta segona i ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz, va servir per donar el tret de sortida oficial als actes i esdeveniments emmarcats en la designació de Mataró com a Capital Espanyola de l’Economia Social 2026. Va ser precisament Díaz qui, l’octubre del 2025, va anunciar que la capital del Maresme rellevaria ciutats com Múrcia o València, i seria la primera ciutat espanyola que no és capital de província a ostentar tal reconeixement. Si llavors la ministra va elogiar la "rica tradició cooperativa" de la ciutat, ahir, en un acte a l’auditori del TecnoCampus, la vicepresidenta segona va celebrar que l’economia social es troba "en una situació extraordinàriament positiva".

Díaz, que va recordar que el Govern central ha dedicat més de 2.500 milions d’euros a un pla estratègic per a l’impuls d’aquest tipus d’economia, va afegir que s’està aconseguint desenvolupar un "teixit productiu propi basat en fórmules democràtiques i cohesionades", com "la solidaritat, l’humanisme, el feminisme i l’ancoratge territorial".

Finançament privilegiat

La vicepresidenta va citar l’informe de l’ex primer ministre italià Enrico Letta, que diu que l’economia social "no pot ser perifèrica en el mercat interior europeu" i que ha de disposar d’un finançament privilegiat. Precisament, la conferència Principals reptes d’Europa com a oportunitat per a l’economia social, que va realitzar Letta, degà de la IE School of Politics, Economics and Global Affairs i president de l’Instituto Delors–, va ser un dels plats forts de l’acte.

D’altra banda, Díaz va destacar la presentació de la Xarxa de Joves per l’Economia Social, que ha de "fer quotidià el que avui encara no ho és" perquè els joves coneguin aquest tipus d’economia. L’acte també va servir per presentar el Centre d’Anàlisi i Desenvolupament de l’Economia Social de Catalunya.

