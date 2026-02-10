Urbanisme
La plataforma marina del Fòrum acollirà un espai "multifuncional"
L’Ajuntament impulsa la fase final de la transformació del front litoral on també ubicarà el nou camp de futbol Poblenou-Agapito Fernández, zones de passeig i miradors.
La previsió és que les obres dels diferents àmbits es prolonguin durant sis anys
Judith Cutrona
L’Ajuntament de Barcelona ha impulsat la fase final de la transformació del front litoral amb la modificació de la plataforma marina del Fòrum. És una gran àrea de 12,7 hectàrees situada entre la platja de Llevant i el parc del Fòrum on convergeixen la rambla de Prim, el passeig marítim i el corredor Besòs-Badalona, per a la qual ja hi ha un projecte urbanístic guanyador que van presentar ahir l’alcalde, Jaume Collboni, i la primera tinenta d’alcalde, Laia Bonet.
La proposta guanyadora –de l’equip conformat per Esteyco i Estudi Martí Franch (EMF) i anomenat Delta Prim– planteja un espai central "multifuncional" en la gran plataforma diàfana que ha d’allotjar diferents activitats esportives, lúdiques i culturals.
Es projecta com un gran espai equipat amb les xarxes de serveis necessàries per desenvolupar tant esdeveniments de gran format, com per exemple el Primavera Sound, la Fira d’Abril o el Festival Cruïlla, com d’altres de petita escala, que poden ocupar àrees més reduïdes de la plataforma. La idea és buscar "la màxima versatilitat i complementarietat" en la funcionalitat d’aquest espai.
Així doncs, la previsió és que aquest espai compti amb infraestructures de serveis generals –com enllumenat, control d’accessos, seguretat i megafonia– en el perímetre del gran àmbit central. Aquesta configuració permetrà adaptar-se amb facilitat a les necessitats dels esdeveniments que se celebrin, des de la instal·lació d’escenaris fins a la restauració eventual, passant per serveis bàsics i fonts d’aigua. A més, es contempla habilitar espais d’ombra de manera puntual i distribuïda per la plataforma, en funció de les necessitats de cada ocasió.
L’opinió dels veïns
Les associacions veïnals de l’entorn i la Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB) van expressar en un comunicat les seves reticències respecte al projecte. Critiquen que s’hagi impulsat un disseny pensat per a "activitats de gran format i gran aforament", una cosa que consideren incompatible amb l’existència d’un parc. En aquest sentit, recorden que la ciutat ja compta amb un espai d’aquestes característiques, el Fòrum, i alerten del risc que tant el parc del Fòrum com la plataforma marina s’utilitzin de manera simultània per a grans esdeveniments. "No volem que es dupliqui l’aforament", adverteixen.
Preguntat per aquestes crítiques, Collboni va reconèixer que "posar en marxa projectes d’aquesta envergadura de vegades genera debat", però va assegurar que està "més que garantit" que l’espai comptarà amb zones verdes i camins. "Estem decidits a culminar aquest projecte, que té un potencial extraordinari i que durant 20 anys s’ha mantingut bloquejat", va concloure.
Centre del mar
A més d’aquest espai, la gran esplanada central incorporarà al seu extrem sud-oest el nou camp municipal de futbol Poblenou-Agapito Fernández, que passarà a ubicar-se de manera permanent.. El projecte també preveu la creació d’un nou centre del mar destinat a la pràctica d’esports nàutics.
L’àmbit d’actuació –que inclou tant la plataforma com els seus entorns– s’organitzarà en espais de passeig i estada, zones verdes i miradors. Així, els límits de la plataforma s’adaptaran mitjançant talussos i desnivells ajustats a les infraestructures existents, cosa que permetrà millorar les vistes al mar des del passeig marítim, la rambla de Prim i els laterals de la Ronda Litoral. També s’hi habilitarà un passeig verd que donarà continuïtat al parc de la Mar Bella.
"El que es fa és connectar a peu o amb bicicleta tota la zona de platges fins als banys del Fòrum", va explicar Collboni. D’aquesta manera, el passeig marítim mantindrà el seu caràcter obert i diàfan, amb una amplada de fins a 60 metres, i posarà fi a una transformació que "s’havia quedat a l’espera, en pausa, amb diversos projectes sobre la taula però sense que cap acabés de consolidar-se", des que es va iniciar la renovació del litoral amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992.
El calendari aproximat és de sis anys per poder desenvolupar els diferents àmbits d’obres i preveu que la urbanització de la plataforma marina comenci un cop acabin les obres en marxa al passeig de la Mar Bella, que acabaran la primavera del 2027. El pressupost d’execució del projecte per a la urbanització definitiva de la plataforma marina al Fòrum és de 52 milions d’euros.
Finalitzats els dos projectes, la ciutat comptarà amb un recorregut de set quilòmetres de passeig marítim, integrat al projecte Pavelló Blau i preparat per acollir més de 40 modalitats esportives.
