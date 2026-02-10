Crisi de mobilitat
La sortida de mercaderies amb tren torna al Port de BCN
A l’obertura del túnel de Rubí de dijous es va afegir ahir el pas de combois pel tram de Gelida. El Port demana accelerar les inversions logístiques.
El tall va afectar especialment el sector químic, el de l’acer i l’automobilístic
Glòria Ayuso
El Port de Barcelona va recuperar per fi ahir, després de gairebé 20 dies, totes les connexions ferroviàries per al transport de mercaderies. A l’obertura del túnel de Rubí dijous passat es va afegir ahir la reobertura de la línia de Vilafranca en el tram de Gelida, que de moment únicament està habilitat per al transport de mercaderies. Així "s’ha restablert la possibilitat de circular mentre es fan les reparacions", van destacar fonts portuàries.
Tot i així, i després de l’ocorregut, des del port s’insisteix en la necessitat de "reforçar i accelerar les inversions pendents del sistema logístic a Catalunya", a més d’urgir a traçar un pla de contingència, tal com va proposar la setmana passada la Conselleria de Territori, per "establir protocols d’actuació futura" en cas que es repeteixi un tancament de les sortides de les mercaderies per tren.
Va passar després de l’accident ferroviari de Gelida i, de fet, va tornar a passar ahir amb l’inici de la vaga de maquinistes, que també va impactar en la logística. Després de gairebé tres setmanes especialment complicades, el Port de Barcelona podria haver-se vist de nou afectat, però des d’aleshores ha desviat les mercaderies al transport per carretera com a alternativa.
Però aquest recurs no és la solució. El Port de Barcelona mou en ferrocarril un 12% dels contenidors i un 40% dels vehicles, xifres que mostren la rellevància d’aquest mitjà al port en un context en què és necessari apostar per ell per avançar en la descarbonització, seguint les directrius marcades per la Unió Europea. La meta europea és augmentar un 50% el transport de mercaderies per tren per al 2030. A Catalunya, només un 4% de les mercaderies pugen al ferrocarril.
"Aquestes últimes setmanes la majoria de la càrrega que es movia en transport ferroviari es va moure amb camió", insisteixen des del port, que emfatitzen que, així, van poder evitar l’acumulació de mercaderies a les seves instal·lacions. La circulació de mercaderies per la línia de Vilanova en horari nocturn al cap de tres dies del tancament del pas per la línia R4 a Gelida va permetre donar sortida al 25% del volum habitual de trens, però només cap al sud i l’interior de la Península. La connexió amb la frontera francesa i el continent europeu va quedar completament tallada durant 16 dies fins al passat dijous 5 de febrer, quan finalment va reobrir el pas per Rubí.
Debilitat de la infraestructura
No obstant, els problemes han posat de manifest la debilitat de les infraestructures a Catalunya davant una activitat econòmica que requereix més capacitat. "És necessari continuar posicionant Catalunya com a centre logístic al sud d’Europa i protegir l’activitat econòmica", remarquen fonts portuàries.
El tall del tràfic ferroviari de mercaderies va provocar situacions com per exemple la viscuda per Railsider Mediterrani, una empresa ferroviària que tenia 24.000 tones d’acer immobilitzades a Portbou pel tall. El sector automobilístic i el químic han sigut dos més especialment afectats. La química Inovyn a Martorell (antiga Solvay) va arribar a fer una parada de producció després de quedar-se sense estoc per la falta de subministrament de la matèria primera que diàriament li arriba per tren fins a l’interior de la planta.
