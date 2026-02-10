La taxa d’escombraries es va triplicar en comerços de l’àrea de BCN el 2025
Les dades de recaptació revelen increments mitjans del 212% a Viladecans i del 123% a Sant Cugat del Vallès
Els ajuntaments argumenten que per llei estan obligats a repercutir el 100% del cost del servei
Els comerços de l’àrea de Barcelona van haver de pagar el 2025 entorn d’un 30% més que el 2024
Fins ara, molts ajuntaments tenien aprovades taxes que no cobrien la totalitat del cost del servei
Manuel Arenas
Es comença a aclarir la incògnita de com es concreta a les ciutats catalanes la polèmica taxa d’escombraries que els ajuntaments estan obligats a cobrar per llei. EL PERIÓDICO ha accedit a les dades de recaptació del tribut en grans municipis de la província de Barcelona del 2025, el primer exercici d’imposició obligatòria per mandat legal. En el segment domèstic, els ajuntaments han cobrat per primera vegada a les llars rebuts que oscil·len entre els 80 i els 200 euros de mitjana en funció de la localitat. Però és el sector comercial el que il·lustra els increments més pronunciats en relació amb el 2024, ja que els consistoris ja cobraven aquell any als comerços una taxa més limitada per la recollida de residus.
En una dotzena de ciutats de més de 50.000 habitants de l’àrea de Barcelona, la taxa registra pujades que arriben fins al triple i el doble per rebut mitjà comercial entre el 2024 i el 2025. De mitjana, els comerços de l’àrea de Barcelona van haver de pagar l’any passat entorn d’un 30% més pel gravamen que l’any anterior. Les dades analitzades, facilitades per l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona (ORGT) i els grans ajuntaments de la província, són les primeres que reflecteixen la recaptació real de la nova taxa i no una projecció a partir de les ordenances fiscals, com s’estimava fins ara.
De les recaptacions comercials dels 20 ajuntaments de més de 50.000 habitants de la província sol·licitats, s’han aconseguit dades homogènies de 13. La mostra del 2025 equival a 121.000 rebuts comercials –cada comerç pot contemplar més d’un rebut– per un import total de 37,3 milions recaptats en concepte de taxa de residus. Els rebuts mitjans comercials fluctuen entre els 200 i els 600 euros per activitat comercial en funció del municipi. A la seva tributació cada comerç hi ha de sumar la taxa de reciclatge que recapta l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), que dona una mitjana per rebut comercial de 392 euros a l’any i que paguen 154.000 locals a la conurbació.
Increment progressiu
A més de la crescuda d’un 26,5% a Barcelona –que l’Ajuntament atribueix a l’actualització de l’IPC més un "increment progressiu de les quotes perquè les tarifes no siguin deficitàries"–, les pujades més notables es van consumar a Viladecans i Sant Cugat del Vallès. A la ciutat del Baix Llobregat, si el rebut mitjà comercial del 2024 es va situar en 254 euros, el 2025 es va incrementar fins a 794 euros, cosa que es tradueix en un creixement del 212%, el triple entre un any i l’altre. A l’urbs vallesana, l’augment va ser del 123%: els 192 euros de rebut mitjà comercial el 2024 es van convertir en 428 euros, el doble. Els increments es corresponen amb els que el 2024 ja auguraven fonts tributàries consultades. Entre els dos municipis sumen 4.016 rebuts girats per activitats comercials.
Els experts coincideixen que no és just comparar les recaptacions d’ajuntaments diferents, ja que cada població té un servei singular en funció de les seves característiques urbanes, però sí que cobra significació en el context de la nova taxa la comparativa de recaptacions en l’històric de cada municipi.
Les dades les han confirmat els ajuntaments, que esgrimeixen els seus propis motius per explicar-les: al ser de competència municipal, les casuístiques sobre la taxa són tan heterogènies com ajuntaments hi ha. Fonts municipals de Viladecans argumenten la pujada amb dues raons, l’obligació legal de repercutir el 100% del cost del servei sobre els productors dels residus –les cases i els comerços– i la pujada del cost del servei per la posada en marxa d’un nou contracte: "Nova maquinària, nous vehicles, renovació dels contenidors i increment dels punts de recollida", explica el consistori.
Fins ara, molts ajuntaments tenien aprovades taxes que no cobrien la totalitat del cost del servei, que es finançava amb la borsa comuna dels consistoris protagonitzada pels ingressos de l’impost sobre béns immobles (IBI). Viladecans era un d’aquests casos: la taxa comercial d’escombraries finançava el 73% del cost, apunta el consistori. La pujada de Barcelona té a veure també amb aquest motiu. "No repercutir el total del cost a la taxa responia a un criteri heretat de la crisi econòmica i la necessitat d’ajudar el comerç local", agreguen fonts municipals de Viladecans. A això s’hi afegeix que la nova contracta va duplicar el cost del servei: de 732.712 euros el 2024 va passar a costar 1,4 milions el 2025.
El malestar dels comerciants
"La pujada ens genera malestar, però el sector comercial hem establert una taula de negociació amb l’Ajuntament per treballar de manera conjunta", explica Mariano González, president de la Xarxa Comercial de Viladecans, que aglutina uns 80 comerços de la ciutat. El consistori ja ha anunciat una subvenció comercial de 380.000 euros en concepte de foment del reciclatge per compensar l’increment de la taxa. "Estem analitzant la nostra taxa per millorar la seva equitat tributària", asseguren fonts municipals.
El cas de Sant Cugat és similar. Carles Brugarolas, tinent d’alcaldia d’Economia, admet que fins al 2025 la taxa comercial "no cobria ni de lluny el 100% del cost del servei", com ara sí que exigeix la llei, de manera que l’Ajuntament ha hagut de començar a repercutir la totalitat del cost. El responsable municipal assumeix que almenys fins al 2028 el consistori no podrà establir un sistema real de pagament per generació, com la majoria de grans municipis. "Potser llavors podrem desplegar bonificacions o avantatges potents per als comerços que millor reciclin, però encara som lluny d’on voldríem ser", apuntala el regidor.
Sant Cugat aplicarà finalment aquest 2026 una congelació a la seva taxa després d’haver anunciat prèviament una nova pujada, fet que els comerciants valoren positivament. "Ens han dit que es mantindran els rebuts del 2025", comenta Adela Burgos, gerent de Sant Cugat Comerç, que representa uns 200 comerços del municipi. Burgos admet, això sí, que la pujada del 2025 va preocupar els comerços: "Costa assumir-la en un moment en què els marges comercials són molt ajustats".
El descontentament dels empresaris és un factor determinant per a l’esdevenir de la taxa, perquè en el terreny comercial es jugarà la conflictivitat als tribunals. Ho saben bé al Prat de Llobregat, on l’associació Prat Gran Comerç ha portat davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) l’ordenança fiscal de la taxa aprovada per l’Ajuntament del Prat de Llobregat de cara a aquest 2026. Això malgrat que el consistori va rectificar a l’oferir al sector comercial una bonificació del 40% de la taxa si s’acredita un ús mínim dels contenidors intel·ligents del municipi.
Tot i que no és de les més impactants, la pujada del 26,5% a Barcelona és significativa pel gran nombre de rebuts comercials girats a la ciutat: 62.254. De mitjana, els 237 euros per rebut del 2024 han passat als 300 del 2025. L’increment s’explica pels 4,3 milions més que l’Ajuntament ha recaptat per a uns 1.500 rebuts més. Amb una excepció: el cas de Barcelona és singular perquè, en el cas dels comerços, l’Ajuntament no cobra una taxa, sinó un preu públic. La diferència rau que la taxa finança un servei obligatori, però el preu públic es cobra per un servei a sol·licitud de l’interessat i en un context de concurrència amb altres empreses. És per això que el consistori explicita que "la quota del preu públic està vinculada estrictament al cost del servei, no té afany recaptatori".
"És una vergonya"
Consultat per aquest diari, Javier Cottet, vicepresident de la patronal Barcelona Oberta, que inclou tots els grans eixos comercials cèntrics i turístics, mostra el seu disgust amb l’increment, especialment respecte a les petites empreses: "És una vergonya". "Si un proveïdor em puja el producte un 26,5%, tinc oportunitat de dir-li que no, però a l’Administració no. Estaria bé que ens donessin més explicacions", lamenta Cottet.
Si la recaptació del 2025 es compara amb la del 2023, a les pujades esmentades hi cal afegir la de Mataró, d’un 46%. El rebut mitjà de 437 euros el 2023 ha passat el 2025 als 637 euros. La diferència està en uns 300 rebuts menys i uns 800.000 euros més recaptats, amb l’excepció que, com en el cas de Barcelona, Mataró també tenia el 2023 un preu públic i no una taxa.
Entre el 2024 i el 2025, el rebut mitjà de la taxa d’escombraries es va incrementar un 12% a l’Hospitalet de Llobregat i a Vic, i un 7% a Sant Boi de Llobregat. Hi ha tres ciutats on fins i tot va baixar: Terrassa, Rubí i el Prat de Llobregat. En aquest últim cas, amb un rebut mitjà d’un significatiu 51% més baix que l’any anterior, quan tenia la taxa bonificada per al gruix de comerços.
