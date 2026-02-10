Un sector clau
El turisme aporta 22.844 milions al PIB de BCN
Un informe de la Cambra de Comerç revela que el 2024 l’activitat va generar gairebé 165.000 llocs de treball, el 13,5% de l’ocupació, sobretot en els segments de menjars i begudes, comerç i allotjament.
Patricia Castán
El pes del turisme és clau en l’activitat econòmica de Barcelona però mai ha sigut fàcil atribuir-li la contribució real. El nou Observatori Economia Urbana impulsat per la Cambra de Comerç afina ara la metodologia per crear una eina que permet veure’n l’evolució i aportació, i que segons les últimes dades conclou que el 2024 el turisme va donar ocupació a gairebé 165.000 persones, cosa que va suposar un 13,5% del total, mentre que la seva contribució real al PIB (2023) va ser de 12.884 milions d’euros.
La radiografia Estimació del Pes del Turisme en el PIB de la Ciutat de Barcelona –partint de dades de l’INE, Ajuntament i Seguretat Social, entre d’altres– introdueix nous càlculs al tenir en compte l’activitat relacionada amb el turisme a la capital catalana, incloent des de l’allotjament (14,4% de l’economia dels viatgers) fins a les més ínfimes, com el transport marítim interior (0,2%). A més diferencia l’activitat dirigida al turisme receptor i a l’emissor, i introdueix el càlcul de la "intensitat laboral diferencial" al contrastar dades de Barcelona respecte a altres municipis no turístics i al tenir en compte els treballadors no residents a la ciutat però que hi treballen diàriament en aquest sector.
De resultes de l’estudi, l’ocupació turística amb dades disponibles del 2024 va ser de 164.510 persones, de les quals gairebé el 29% van ser en serveis de menjars i begudes, un 21,3% en comerç, un 14,4% en allotjament, un 7,4% en transport terrestre i un 7,4% en activitats immobiliàries relacionades, de manera que aquests sectors ja concentren un 80% dels llocs. Tot i que la llista és molt més llarga, com va explicar ahir Vittorio Galletto, responsable d’Economia Regional i Urbana de l’Institut Metròpoli.
Més ràpid que altres sectors
En comparació amb els últims anys partint del 2019 (prepandèmia), el 2024 el turisme va vorejar el volum d’ocupació de cinc anys abans (13,7%). Va experimentar una notable caiguda per la covid (-12,9% el 2020), però a partir del 2022 es va recuperar molt més ràpid que altres sectors.
L’informe examina la producció, o sigui el valor afegit brut (VAB) sobre el total de Barcelona. Aquest últim va arribar el 2023 (últim any amb dades disponibles fins al moment) als 11.260.260 milions, que van suposar el 12,8%. La xifra absoluta és la més alta de la sèrie, tot i que la seva part del pastís és una mica menor que el 2019, quan va arribar a representar el 14,1%. Activitats immobiliàries, allotjament, menjars i begudes, i comerç, en aquest ordre, són els motors, tot i que s’introdueixen àmbits com l’organització de convencions i fires, les activitats esportives i d’oci, i fins i tot les apostes i jocs.
Dins d’aquest capítol del VAB, es destaca que el seu creixement en el turisme ha sigut de l’11,6% aquell últim any, davant el del 6,9% en el conjunt de la producció local. El 2022, fins i tot el va doblar. Per segments de nou, les activitats immobiliàries suposen el 26,2% d’aquest valor afegit brut turístic, seguit per un 21,2% en allotjament, un 18% en aliments i begudes, i un 12,1% en el turisme. Quant al PIB, amb els ajustos es calcula en 12,884 milions, superant els 11.998 del 2019, que va ser un any de rècords turístics, va relatar Galletto.
Coixí de l’economia
En una taula rodona posterior, Lluís Torrens, economista del Cercle d’Economia, va destacar la "internacionalització de l’economia" com un dels exemples positius i els salaris com una cosa per millorar.
Joan Tugores, catedràtic emèrit i exrector de la Universitat de Barcelona, va relatar el continu increment d’alumnes estrangers a les universitats locals i la importància de la "captació de talent internacional". Va remarcar el paper clau del turisme en el superàvit de la balança de pagaments d’Espanya, que va qualificar com "el coixí de l’economia". Per Juan Manuel Martínez-Sierra, director general de la UPF Barcelona School of Management, un dels comptes pendents és millorar la fiscalitat, així com potenciar el valor afegit del que només passa a Barcelona, amb exemples com el Barça o el Mago Pop com a reclams internacionals.
Isabel Vidal, directora general del Grup Focus i presidenta d’ADETCA, va lloar la presumpta millora del perfil turístic a Barcelona l’últim any, que ha estibilitzat les seves dades (15 milions de visitants el 2025) però buscant un viatger de més qualitat. El 86% va realitzar activitats culturals, segons el balanç anual. El president de Turisme de Barcelona, Joan Clos, va destacar aquesta millora del perfil del visitant cap a un model més "respectuós". També va destacar que el conveni col·lectiu acabat de firmar a l’hoteleria incrementa salaris per sobre de l’IPC. Amb les dades de l’estudi, opina que "Barcelona no és una ciutat turística, sinó una ciutat amb turisme", on la taxa turística implica un "retorn" dels diners que gasta el viatger per a millores a la capital catalana.
Josep Santacreu, president de la Cambra de Comerç, va emfatitzar que "el turisme aporta molt, no només en ocupació [laboral] sinó també pel seu efecte multiplicador en altres sectors", destacant que de cada cinc euros generats pel sector, només un va a l’allotjament, i la resta a altres àmbits. Finalment, el tinent d’alcalde d’Economia de l’Ajuntament, Jordi Valls, va destacar que, malgrat la baixada del pes del turisme en la productivitat, "altres sectors creixen". Creu que l’èxit local es mesura en projecció, capacitat d’investigació i molts més elements, en els quals considera que Barcelona avança.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000