PLANIFICACIÓ
Aprovat de nou el pla per construir 220.000 habitatges
Manuel Arenas
L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va aprovar ahir per segona vegada el Pla Director Urbanístic Metropolità (PDUM), el gran full de ruta urbanística de l’àrea de Barcelona que va començar a redactar-se el 2015, fa més d’una dècada. Ja es va aprovar inicialment per primera vegada el març del 2023, just abans de les eleccions municipals, com a gest polític de l’AMB que en aquell moment liderava Ada Colau. La nova aprovació és una mesura excepcional, ja anunciada mesos enrere, a la qual s’ha vist obligada l’administració metropolitana després d’una pluja de 5.184 al·legacions esgrimides per la Generalitat, ajuntaments, entitats i particulars.
La nova versió del PDUM va tirar endavant amb els vots favorables del PSC, ERC, Junts, els Comuns, Vivim Montcada, Compromís per Torrelles i Junts per Tiana, el vot en contra de Vox i les abstencions del PP i els consellers de l’Hospitalet de Llobregat: Jesús Husillos (PSC); David Gómez (PSC); i Jaume Graells (ERC). El motiu que ha unit PSC i ERC de l’Hospitalet en la seva abstenció al PDUM és que l’AMB no ha estimat abans d’aquesta segona aprovació inicial part de les al·legacions hospitalenques, les que fan referència a reduir la pressió de futura edificabilitat en àrees de la ciutat ja tensionades per la pressió demogràfica, com l’entorn de l’intercanviador de la Torrassa o la rambla Just Oliveres. L’AMB es va comprometre amb Quirós a estudiar aquests arguments de cara a integrar-los abans de l’aprovació definitiva cap a finals del 2027.
"Amb la mirada posada a l’any 2050, els ajuntaments ens han demanat marcar més línies estratègiques i no delimitar tant el desenvolupament urbanístic pel que fa al planejament", va dir Damià Calvet (Junts), vicepresident d’Urbanisme i Espais Naturals de l’AMB.
