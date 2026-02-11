COL·LECTIUS VULNERABLES
Desallotjades a la Zona Franca unes 200 persones sense llar
El consistori barceloní assegura que l’aixecament de les tendes de campanya serveix per actuar contra una plaga de rates.
«Demanem que se’ns proporcioni un espai digne on puguem refugiar-nos»
Pau Lizana Manuel
Pocs minuts abans de les vuit del matí va començar ahir al carrer Número 2 de la Zona Franca de Barcelona un dispositiu per aixecar les tendes de campanya que des de fa dos anys estan instal·lades en un gran parterre i que han donat una empara precària a prop de 200 persones. Malgrat que inicialment es tractava d’una operació "sectorialitzada", en paraules de la Comissionada d’Acció Social de l’Ajuntament de Barcelona, Sònia Fuertes, cinc furgons de la Guàrdia Urbana es van distribuir al llarg dels prop de 400 metres del campament –l’assentament informal més gran de la capital catalana– i els agents, equipats amb epis, van començar a fer guàrdia davant els acampats. En l’operació, que va tallar el carrer del polígon, van participar també almenys tres furgons dels Mossos d’Esquadra i prop de cinc cotxes de la Policia Nacional.
També es van acostar fins al carrer Número 2 una ambulància, una furgoneta dels Serveis Socials de l’Ajuntament de Barcelona i equips de neteja, que van utilitzar diversos camions grua i excavadores per retirar tendes buides i estris diversos des del flanc nord del carrer. Com va poder comprovar EL PERIÓDICO, alguns dels acampats havien deixat les seves tendes i pertinences allà abans que comencés l’operació. Fonts municipals van assegurar que el dispositiu preveia endarrerir la recollida de les tendes de campanya fins a l’últim moment i dipositar-les al costat dels efectes de valor que es trobessin en un espai determinat perquè els afectats poguessin recollir-les més endavant.
Les persones que fins ara no havien abandonat el campament van passar llavors per un control conjunt dels Mossos i agents d’Estrangeria de la Policia Nacional, que van identificar un per un els afectats i els van deixar anar sense més conseqüències, segons va explicar Edwin Segura, un ciutadà colombià que fa un any que viu al campament i que es va convertir en el portaveu dels desplaçats.
"Un espai digne"
Segura va explicar que es tracta d’una situació molt difícil per a les entre 200 i 250 persones que calculen que malviuen al polígon, una estimació una mica per sobre de la del consistori. "Va ser molt dur per a nosaltres [el grup de colombians], imaginin-se per als que no parlen espanyol", va lamentar Segura, que va negar que la motivació del dispositiu sigui la salubritat, tal com defensen l’Ajuntament i el Consorci de la Zona Franca. "Aquí de rates n’hi ha hagut sempre", va afirmar.
Comparteixen l’opinió de Segura entitats com Arrels o la plataforma Regularització Ja, que van acompanyar alguns dels afectats. "És un desallotjament encobert i de dubtosa legalitat", va afirmar la responsable jurídica de la Fundació Arrels, Eva Hobeich. "És una vergonya, Collboni ja no té res a envejar a Albiol", va afegir Vicky Columba, de Regularització Ja, que assegura que l’operació ha estat motivada perquè "la dreta està nerviosa amb l’aprovació de la regularització i el PSC li posa la catifa vermella".
"Demanem que se’ns proporcioni un sostre i un espai digne on puguem refugiar-nos", va reclamar Segura, que va explicar que, davant l’avís que l’Ajuntament els faria fora dilluns, es van desplaçar a un altre lloc del qual la policia també els va acabar fent fora. Ara, la majoria dels acampats busquen lloc en altres assentaments de la Zona Franca, molts d’altres al costat de la ronda Litoral o també es desplacen fins als assentaments de la muntanya de Montjuïc.
"És un aixecament per motius de salubritat. Aquestes persones no només tenen una informació prèvia, sinó que a més no se’ls està demanant que se’n vagin", va explicar la comissionada Fuertes en declaracions a la premsa prèvies a l’operació. "És una operació imprescindible per sanejar el terreny", va defensar el delegat especial de l’Estat al Consorci de la Zona Franca, Pere Navarro.
Segons les dades del consistori, al campament viuen unes 175 persones, de les quals unes 151 tenen algun tipus de vinculació amb els circuits assistencials de l’Ajuntament de Barcelona.
