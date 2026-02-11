«Si la cosa no canvia, deixo la docència»: desenes de milers de professors catalans es planten en una vaga històrica
El seguiment de l’aturada d’aquest dimecres ha estat de 85% segons els sindicats (el 41% segons Educació) i la manifestació de Barcelona ha reunit més de 60.000 docents segons els organitzadors (25.000 segons la policia)
Helena López/ACN
Dos de les paraules més repetides aquest dimecres en la vaga de professors a Catalunya, tant en els càntics com en les pancartes –de les fetes a mà, amb missatges nascuts de les entranyes- són ‘vocació’ i ‘inclusió’. Bastant més que 'sou', que apareix, clar que apareix, però en menor mesura, malgrat que la pujada salarial és al costat de la baixada de ràtios, la millora dels recursos en educació i una menor burocràcia, han estat les principals demandes que han tret al carrer a desenes de milers de docents. "M'encanta el meu treball, però no pot ser que cada tarda em vagi a casa trista sentint que no he pogut arribar a tots els nens", resumeix els seus motius per a secundar la vaga i participar en la manifestació Sandra, tutora de sisè de primària en una escola pública de la província de Barcelona. "Jo soc aquí per mi, però també pels meus fills", afegeix Laura, la seva companya de treball i, aquest dimecres, de protesta. Ambdues estan emocionades de veure la quantitat de gent que s'ha concentrat aquest matí a Barcelona [més de 60.000 segons els sindicats, 25.000 segons els càlculs policials, moltíssima gent a ulls de qualsevol]. "No sols han fet vaga –l'aturada ha tingut un seguiment d'un 85% segons els sindicats, un 41% segons la conselleria-, sinó que són aquí, al carrer”, es mostren orgulloses. Una jornada històrica, amb major seguiment que la del 15 de març de 2022, la més multitudinària dels últims anys. Tenint en compte que els serveis mínims eren del 30%, el 41% de seguiment de la vaga de la xifra oficial és una de les més altes que es recorden.
“Aquí hauria d'estar tota la comunitat educativa. Les famílies i els nens també”, prossegueix Sandra. De fet, moltíssimes docents han acudit a la manifestació amb les seves criatures. Un nen llueix una samarreta groga en la qual ha escrit amb un retolador: "Em manifesto per la meva mare, per les meves mestres i per mi". La seva mare és Marta, docent de Montornès del Vallès, que ha acudit a la marxa al costat del seu marit i els seus dos fills. Es manifesta per recursos per a "una inclusió que no és real" i per una educació pública i de qualitat per als seus fills, assegura.
“Si haig de triar entre que em pugin el sou –la reivindicació que centra les negociacions- o que millori tota la resta, el tinc clar. Jo la pujada de sou no la vull si no milloren les nostres condicions de treball a l'escola i els recursos per a atendre els nens”, coincideixen convençudes Sandra, Laura, Mavi, Montse i Anna.
Recuperar la confiança de les famílies
Una de les urgències apuntades per Montse és recuperar la confiança de les famílies. “Cada setmana rebo una amenaça que em denunciaran. I ho hem normalitzat, però no hauria de ser normal. Les professionals dels centres no estem protegides”, lamenta. "Et vas de colònies, et passes 48 treballant, hores que no cobres i, quan tornes, la família et diu que et denunciarà, com se sosté això?”, es desespera. Totes assenteixen, encara que afegeixen un "també hi ha coses positives, eh?”. Per això són aquí. La vocació, una altra vegada. "Juguen amb això, però en el dia a dia a l'aula passen moltíssimes coses. I a aquests nens qui els recull? Tu, com a tutora. Però mentre estàs sostenint a aquests nens, qui està per la resta de la classe?”, prossegueixen.
Totes comparteixen la necessitat de més personal. Logopedes, psicòlegs, educadors i treballadors socials, infermers. "El meu dia a dia és fer de apagafuegos. Faig de bombera. Prenem decisions que no hem de prendre. Decisions mèdiques. Si cal fer-li una contenció a un nen. Però has de fer-ho o el nen es farà mal a ell mateix o a algun company" s'esplaia una docent membre d'un equip directiu, abans d'acabar el seu relat amb un “el que volem és poder ensenyar”.
Hores abans de la multitudinària manifestació no sols a Barcelona (també han reunit milers de docents en la resta de capitals del país), Catalunya començava el dia aquest dimecres amb talls de trànsit en les principals carreteres. Abans de les vuit del matí, grups de professors han parat la circulació a la Meridiana, la Gran Via -a l'altura de la Campana-, la ronda Litoral a la Vila Olímpica i la ronda de Dalt, a Barcelona. Les protestes al crit de "lluitar també és educar" han tallat també el trànsit en la C-17 i la C-32, a Mataró. Els docents catalans portaven setmanes advertint que la vaga educativa convocada de manera unitària per tots els sindicats del sector per a aquest dimecres, 11 de febrer seria "una cosa gran".
A més dels talls de trànsit, les primeres protestes han bloquejat els accessos de, com a mínim, 115 centres educatius de l'àrea metropolitana de Barcelona, tant de primària com de secundària, que han començat la jornada de vaga amb problemes per a obrir les portes a causa del sabotatge. Segons ha informat el sindicat CGT, el boicot als accessos ha afectat centres educatius de tots els districtes de Barcelona, així com a altres ciutats de l'àrea metropolitana.
Tot i l'anunci de serveis mínims d'un docent per tres aules, l'afluència de nens aquest matí a la porta de les escoles era inferior a la d'un dimecres qualsevol. Moltes direccions de centres havien advertit a les famílies que l'escola no funcionaria amb normalitat i que el seguiment de la vaga es preveia gran, així que les famílies que tenien alternatives -en molts centres, les menys- han optat per no portar als nens a l'escola. Molt al seu pesar, en molts casos, ja que la setmana de Carnestoltes és una de les més divertides de l'any i avui tocava 'un pentinat divertit'. En aquest moment ningú podia imaginar l'anunci del Govern del tancament de col·legis per a l'endemà per la previsió de forts vents.
Des de la aFFaC, la federació de afas més gran de Catalunya, tant en primària com en secundària, amb més de 2.400 AFA federades, representant a gairebé 600.000 famílies, donen suport a la protesta docent. "Les famílies no ho vivim com un conflicte sectorial, sinó com un problema que afecta directament la qualitat de l'educació dels nostres fills i filles. Cada dia veiem com l'infrafinançament crònic, la falta de personal i la mala planificació tensionan les escoles i instituts públics", assenyalen en un comunicat en el qual defensen "una educació pública de qualitat per a tothom". "Sense professionals dignament reconeguts i sense inversió real, no hi ha escola pública forta", rasa el col·lectiu.
Mà estesa d'Educació
El secretari de Millora Educativa del Departament d'Educació, Ignasi Giménez, ha confiat que la proposta que es plantejarà als sindicats el 19 de febrer suposi un "punt d'inflexió" per arribar a un acord. Aquesta proposta, que Educació preveu presentar en la reunió de la Mesa Sectorial prevista per al 19 de febrer, inclou un increment del complement específic, tot i que no ha concretat de quant. Giménez ha reconegut que aquesta pujada no permetrà resoldre una situació que "no s'ha tocat en 20 anys", però ha defensat que sí que suposa un primer pas. A més, ha afirmat que la conselleria està determinada a continuar reforçant la inclusiva, però ha insistit que per poder portar tot això endavant fa falta que s'aprovin els pressupostos.
Giménez ha valorat la convocatòria de vaga des de la seu del Departament d'Educació. Ha assegurat que una convocatòria d'aturada és també un moment per poder "escoltar" les reivindicacions i ha afegit que se senten "interpel·lats per poder donar una resposta". Tenen previst concretar aquesta resposta el 19 de febrer, en la reunió de la Mesa Sectorial amb els sindicats.
Ara per ara, i sense entrar en detalls, Giménez ha explicat que es tracta d'un plantejament treballat també amb el Departament d'Economia i que "intenta abordar el conjunt de les demandes de les plataformes sindicals", entre les quals hi ha un increment salarial, la reducció de ràtios o els recursos per a l'escola inclusiva. "Oferim mà estesa", ha manifestat.
Pel que fa al tema salarial, el secretari ha explicat que es plantejarà un increment del complement específic, que és aquella part del sou que estableix l'administració autonòmica i que varia segons el lloc de treball. Tot i això, ha afirmat que aquest és un complement que no s'ha tocat en 20 anys i que el plantejament que es farà no pot resoldre al complet aquesta situació, sinó que es començaran "a fer passes" en aquest sentit.
El secretari ha posat en consideració que el conjunt del professorat suposa el 54% dels treballadors de la Generalitat i, per tant, incrementar una part del seu sou a través d'aquest complement autonòmic suposa "un impacte més que rellevant a les arques públiques". A més, ha afirmat que la Generalitat també ha de fer efectiu l'increment salarial de l'11,5% en tres exercicis pactat a escala estatal, i que per a Educació implica 530 milions d'euros. En aquest sentit, ha dit que amb l'aplicació d'aquest acord ja s'està produint una millora del salari dels docents, però ha afegit que des de la Generalitat ho volen "complementar per donar resposta a la reivindicació sindical".
En paral·lel, s'ha treballat també una proposta que suposa una millora salarial per al personal d'atenció educativa. En aquest cas sí que s'ha traslladat ja als sindicats quin seria el plantejament, que, segons Giménez, suposa un increment retributiu "importantíssim". I és que el secretari ha reconegut que és el personal "més mal pagat del sistema" i veu "de justícia" que es millorin les seves condicions.
Segons les taules salarials públiques, el sou d'un mestre és de 1.199 euros i el complement específic en aquest cas és de 704 euros. En el cas dels professors de secundària, el sou és de 1.387 euros, amb un complement de 720 euros. Els sindicats denuncien que els docents catalans són els més mal pagats de l'Estat i asseguren que en la darrera dècada han perdut més d'un 20% del poder adquisitiu.
Més recursos per a la inclusiva
D'altra banda, i en relació amb la reivindicació de més recursos per a la inclusiva, Giménez ha destacat que la conselleria ja els ha incrementat al voltant d'un 14% aquest curs, fins a uns 230 milions d'euros i uns 15.000 docents dedicats de manera intensiva a donar suport i acompanyament a alumnes amb necessitats. Ha afegit que al gener es va posar en marxa un nou contracte de monitoratge, que es tradueix en un 18% d'increment d'hores. Per aquest motiu, Giménez ha afirmat que el compromís amb la inclusiva l'han "demostrat" i ha expressat la seva "voluntat" de continuar en aquest sentit. Ha insistit però que per fer això efectiu fa falta aprovar els pressupostos de la Generalitat.
I és que el secretari de Millora Educativa ha detallat que si no s'aproven els comptes, el pressupost d'Educació se situaria "en la casella d'inici del 2023", amb una despesa de 5.800 milions d'euros, quan la despesa que va tenir el departament el 2025 va ser de 8.000 milions. Per això, ha reconegut que sense nous comptes és "molt complicat" poder abordar increments salarials, més recursos per a la inclusiva, baixar més les ràtios o ampliar la desburocratització.
