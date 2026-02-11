Educació
Els professors van a la vaga per exigir millores salarials i laborals
Els docents, convocats pels sindicats educatius, reclamen una pujada de sous d’un 25% i una baixada de ràtios. ‘Ens sobra vocació, ens falten mans’ destaca entre les consignes.
Helena López
Llençols amb lemes com Ens sobra vocació, ens falten mans o La nostra passió mereix respecte forren des de fa dies les tanques perimetrals d’escoles i instituts a Catalunya, que avui viuran una jornada de vaga que tant els sindicats convocants (USTEC, ASPEPC, CCOO, CGT i UGT) com el Departament d’Educació i Formació Professional auguren que comptarà amb un seguiment notable.
El professorat sent que la situació ha arribat a un punt insostenible i diu prou i, amb missatges com els d’aquests llençols, vol expressar a les famílies que no es tracta de falta de ganes d’ensenyar als seus fills, sinó de recursos per fer-ho en condicions, en unes aules cada dia més complexes. El curs va començar amb el reconeixement de la consellera, Esther Niubó, de la necessitat d’incrementar els recursos per atendre la diversitat en una escola en la qual més del 30% de l’alumnat té necessitats educatives especials (percentatge idèntic a les taxes de pobresa infantil, una situació que també impacta a l’escola).
La llarga llista de reivindicacions concretes, que han consensuat el conjunt dels sindicats, està encapçalada per la «recuperació del poder adquisitiu perdut» –que calculen en gairebé un 25%–i la millora dels salaris de tot el personal del Departament d’Educació. Destaquen també «alleujar la sobrecàrrega de treball amb recursos per atendre l’alumnat, abaixant ràtios i ampliant les plantilles», reduir la burocràcia, «garantir la democràcia als centres» i establir currículums «negociats i consensuats amb el personal docent».
Un dels col·lectius més sobrepassats són els coordinadors digitals, que fa anys que alerten que la situació de la Coordinació Digital als centres educatius de Catalunya és «insostenible». Denuncien una falta de reconeixement real (econòmic), la sobrecàrrega de feina, la insuficient dotació horària per portar a terme tota aquesta feina i l’absència de recursos tècnics i humans, cosa que ha provocat una campanya de renúncies col·lectives.
Serveis mínims polèmics
Davant el gran seguiment previst, la Conselleria d’Empresa i Treball ha ordenat uns serveis mínims d’un docent per cada tres aules en educació infantil, primària i ESO, i del 50% del personal de monitors de menjador, servei d’acollida, extraescolars i d’atenció a alumnat amb necessitats.
L’ordre de Treball apunta que aquests serveis es marquen «per garantir que els treballadors i treballadores amb menors al seu càrrec poden fer ús del seu dret a la feina». «A diferència de la resta de treballadors, es fa necessari establir uns serveis mínims que permetin garantir el dret al treball a les persones sense alternatives per a la cura i la vigilància dels menors, garantint la seva seguretat», dicta el document, que no ha agradat gens als sindicats.
USTEC, el sindicat majoritari de l’educació a Catalunya, ha rebutjat aquests serveis mínims, al considerar que és «un despropòsit». «Aquests serveis mínims són clarament abusius i responen a la voluntat de limitar i buidar de contingut el dret fonamental de vaga. En molts centres, especialment en centres petits i escoles rurals, aquests mínims poden arribar a desactivar completament la mobilització, sense que responguin a la garantia de drets essencials», remarquen. El sindicat Professors de Secundària (ASPEPC) assenyala que ha impugnat l’ordre de serveis mínims davant la justícia.
La resposta del Govern
Després de tres setmanes de crisi de Rodalies i amb una vaga de metges a la cantonada, la Conselleria d’Educació i Formació Professional respon a la protesta docent remarcant que la conselleria «continua asseguda a la taula de negociació» i «amb voluntat d’arribar a acords per millorar les condicions laborals dels docents i del personal d’atenció educativa». Fonts de la conselleria asseguren que tenen a punt una proposta de millora de les condicions laborals que esperen que es comenci a debatre ben aviat a la Taula Sectorial. Una proposta, això sí, condicionada a l’aprovació dels pressupostos. Un document –apunta la mateixa veu– que inclou la millora del complement específic, una de les demandes dels sindicats.
La vaga es farà visible al carrer amb manifestacions descentralitzades en diferents punts de Catalunya. A Barcelona començarà a les 12.30 hores als Jardinets de Gràcia; a Tarragona, a les 11.00 hores a la plaça Imperial Tàrraco; a Girona, el punt de trobada serà el Pont del Dimoni al migdia, i a Lleida, serà a les 12.30 hores a la plaça de Ricard Vinyes. Més enllà de les manifestacions, estan previstes altres accions i mobilitzacions a tot el país des de primera hora del matí.
El cicle de mobilitzacions va començar amb una manifestació ja unitària el 15 de novembre passat, que va reunir milers de docents i que va evidenciar el profund malestar de la comunitat educativa. I els sindicats han anunciat ja una setmana de vaga, del 16 al 20 març, si no arriben a un acord amb la conselleria.
