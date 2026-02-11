Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaJocs d'HivernPorta a porta a Sant JoanVaga de maquinistesVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Alternativa terapèutica

Espanya autoritza un nou fàrmac per tractar el TDAH en nens i adolescents

El sulfat de dexamfetamina es receptarà a menors de 6 a 17 anys quan la resposta a la medicació prèvia amb metilfenidat es consideri inadequada.

Entre un 5% i un 7% dels nens i adolescents pateixen TDAH. Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat

Entre un 5% i un 7% dels nens i adolescents pateixen TDAH. Trastorn per Dèficit d'Atenció amb Hiperactivitat / UNSPLASH / LMA_EXTERNAS

Nieves Salinas

Madrid

Després de més d’una dècada sense novetats farmacològiques per tractar el trastorn de dèficit d’atenció amb hiperactivitat (TDAH) en nens i adolescents, Espanya compta amb un nou fàrmac per abordar-lo: el sulfat de dexamfetamina. El medicament ha rebut la indicació com a part d’un programa de tractament integral en nens i adolescents de 6 a 17 anys quan la resposta al tractament previ amb metilfenidat (amb els noms comercials de Concerta o Rubifen) es considera clínicament inadequada.

Efectivitat i seguretat

Comercialitzat amb el nom de Tentin, el nou medicament va rebre l’autorització la setmana passada.

A l’estudi Attention, publicat el 2021 a la revista Scandinavian Journal of Child and Adolescent Psychiatry and Psychology i que va avaluar l’efectivitat i seguretat a llarg termini del sulfat de dexamfetamina en menors, el fàrmac va aconseguir «millores estadísticament significatives» en la gravetat dels símptomes del TDAH, i es va documentar resposta clínica en gairebé vuit de cada 10 pacients d’entre 6 i 17 anys que no havien respost a un tractament previ amb metilfenidat.

Notícies relacionades

A més de la seva eficàcia, la farmacèutica destaca el seu ràpid inici d’acció, la prolongació del seu efecte i el seu adequat perfil de seguretat, incidint també positivament en la funcionalitat del pacient.

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents