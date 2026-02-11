Canvi legislatiu
El Govern impulsa una llei per frenar la privatització sanitària
La norma busca garantir la prioritat de la gestió pública en l’organització, provisió i administració dels serveis de salut.
La reforma parteix d’estudis de diversos països, entre ells els 38 membres de l’OCDE
Nieves Salinas
El Consell de Ministres, a proposta del Ministeri de Sanitat, va aprovar ahir l’avantprojecte de la llei de Gestió Pública i Integritat del Sistema Nacional de Salut (SNS). L’objectiu és garantir la prioritat de la gestió pública en l’organització, provisió i administració dels serveis sanitaris. «És un triomf de la societat civil, que protegirà el nostre Sistema Nacional de Salut de les urpes especuladores i privatitzadores», va dir la ministra en la roda de premsa posterior al Consell en el qual també es va aprovar l’avantprojecte de la llei de les Organitzacions de Pacients i un reial decret per modernitzar el finançament dels productes sanitaris en la prestació farmacèutica.
L’avantprojecte de llei substituirà la norma del 1997, aprovada durant el Govern de José María Aznar, i que va obrir la porta a la privatització sanitària amb models com el de Ribera Salud o el de Quirón a Madrid. Busca posar fre a la privatització posant requisits extres per externalitzar la gestió dels hospitals públics i establint mecanismes extres de control.
L’abast de la llei serà desigual segons la comunitat autònoma, ja que el recurs de les fórmules de gestió privada dins del sistema públic no està igualment estès a tot el territori. L’impacte més gran es concentrarà en aquelles autonomies que han apostat de manera més intensa per models de concessió i externalització d’hospitals i serveis sanitaris, com la Comunitat de Madrid o el País Valencià. En canvi, a Catalunya o Andalusia, on la gestió sanitària és majoritàriament pública i el pes d’aquest tipus de models és menor, els efectes seran més limitats, tot i que el Govern insisteix que la llei fixa un marc comú per evitar futures privatitzacions i reforçar la gestió pública del sistema en tot l’Estat.
«És una llei que demanem des de fa més de 10 anys. Respon a un lema àmpliament conegut que és: La sanitat no es ven i la sanitat es defensa. En aquells últims mesos hem assistit a casos absolutament obscens», va emfatitzar García sobre una normativa en la qual la privatització tindrà caràcter excepcional.
La norma estableix que, perquè les comunitats autònomes puguin concertar amb la sanitat privada, s’especifica tot un mecanisme d’avaluació previ i obligatori. Hauran de justificar en un informe la necessitat d’aquesta col·laboració publicoprivada. L’informe de privatització serà analitzat per un comitè d’experts i tècnics. Es prioritzaran els concerts amb entitats no lucratives davant les empreses que busquin fer negoci.
Nova etapa
«Aquesta llei tanca una etapa i n’obre una altra. Tanca l’etapa que va obrir la llei 1597, la llei del senyor Aznar. Donem cop de porta a aquest model que durant dècades ha permès que el lucre entrés en la gestió pública i la incorporació d’entitats privades al nostre model públic ha tingut una incorporació erràtica, molt desordenada i moltes vegades incentivada pel lucre», va assenyalar.
L’avantprojecte es fonamenta en estudis internacionals, incloent una anàlisi de 38 països de l’OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics) que va concloure que no existeix evidència favorable cap a la privatització en termes d’eficiència. En el context espanyol, va assenyalar Sanitat, l’evidència mostra que models de gestió indirecta, i va citar el model Alzira, van obtenir «pitjors resultats» en hospitalitzacions evitables i mortalitat per infart o ictus en comparació amb hospitals públics similars.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura