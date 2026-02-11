Arqueologia
Les obres del futur CAP del Raval destapen vestigis de fa set segles
Les exploracions han trobat restes de forns medievals no documentats sota la capella de la Misericòrdia, datats entre els segles XIV i XV.
Jordi Ribalaygue
El nou ambulatori del Raval es construirà sobre restes amb almenys set segles d’història, si no més. En cas de no fallar els pronòstics, el reivindicat centre d’atenció primària (CAP) del Raval Nord ha d’estar acabat cap a inicis del 2028 per traslladar els serveis mèdics de l’antic dispensari antituberculós a la dessacralitzada capella de la Misericòrdia, objecte des de fa un any d’excavacions arqueològiques que han destapat sorpreses sota el paviment del temple, erigit el 1884. El que ha vist la llum és un "jaciment excepcional", d’una "rellevància singular" que "reescriu" la història d’aquesta zona de Ciutat Vella, van afirmar ahir els arqueòlegs de l’Ajuntament. El principal descobriment han sigut uns forns datats entre el segle XIV i el segle XV, prova que aquesta zona de la ciutat va estar ocupada molt abans del que es creia fins ara, al fundar-se l’hospital i hospici de la Casa de la Misericòrdia el 1581.
A falta d’acabar de confirmar-ho, es creu que aquests fogons que van aparèixer fa un parell de setmanes formaven part d’un taller dedicat a fabricar ceràmica o peces per a la construcció. "Hem localitzat restes des del segle XIV fins a l’actualitat, el que no sabíem és que hi trobaríem forns medievals", va apuntar Xavier Maese, tècnic del Servei d’Arqueologia de Barcelona. Maese va exposar que s’han localitzat altres fogons dispersos de la mateixa època a Barcelona, però era inesperat que sorgissin sota la nau de la capella de la Misericòrdia. "El Raval no es va urbanitzar com a tal fins al segle XVII, abans que hi hagués cases hi va haver jardins, hospicis i hospitals", va il·lustrar.
En el mateix estrat s’hi ha trobat ceràmica valenciana d’importació del segle XV, cosa que ha permès datar de quan són els fogons.
