Convivència a la via pública
La meitat dels vianants senten estrès quan caminen per BCN
El 13% dels transeünts afirmen que es mouen amb molta tensió per la ciutat i el 40%, amb bastant. Vuit de cada 10 vianants assenyalen els patinets com el vehicle que més inseguretat els provoca, segons el Baròmetre del RACC.
Glòria Ayuso
La meitat dels vianants sent estrès quan es desplaça a peu per la ciutat de Barcelona. Sensació que ha augmentat en els últims cinc anys per a un 80% dels vianants, en especial per a les persones de més de 65 anys, que representen gairebé una quarta part del total de la població.
Topar-se amb patinets, bicis, furgonetes… La convivència en el mateix espai amb altres modes de transport està generant tensions, segons indica el Baròmetre del RACC de la Mobilitat dels Vianants a Barcelona. L’estudi reflecteix que un 13% de les persones que es desplacen a peu diuen que pateixen molt estrès (a un nivell de 9 i 10 sobre 10), i un altre 40% en sent bastant (7-8 sobre 10).
Aquest baròmetre és el primer estudi que el club de la mobilitat fa centrant-se en les persones que van a peu. Un reflex del fet que els barcelonins trien desplaçar-se majoritàriament d’aquesta manera i de la transformació urbanística dels últims temps, centrada a donar més espai als vianants i als mitjans de transport més sostenibles.
Situacions tan quotidianes com sortir del portal de casa amb la possibilitat que passi un patinet elèctric a gran velocitat comporten perill per al 55% dels enquestats. També haver de creuar un carril bici per anar a llençar les escombraries al contenidor o arribar fins a la parada de l’autobús, segons va descriure en la presentació de l’informe el president del RACC, Josep Mateu.
Velocitat excessiva
L’informe assenyala que el que comporta més inseguretat per al 80% dels vianants és la velocitat excessiva amb què circulen els patinets, les bicis i els repartidors. Per a sis de cada 10 també genera molta inseguretat la conducció imprudent.
Tot això, tenint en compte que hi ha realment un incompliment del límit de velocitat als carrers amb plataforma única per part de tots els mitjans de transport, però en especial dels patinets elèctrics, les motos i, en tercer lloc, els cotxes.
S’hi suma que, segons el 70% dels vianants, aquests vehicles no acostumen a respectar el pas dels vianants. Precisament, l’informe ha detectat que als carrers amb plataforma única la meitat dels patinets i un terç de les bicis incompleixen les distàncies de seguretat amb el vianant. Així mateix, el 60% considera un perill més gran les furgonetes i camions que pugen a la vorera per descarregar.
Fins al 30% de les víctimes mortals i ferits greus en accidents a la via pública a la ciutat són vianants. No obstant, més de la meitat dels accidents no són a causa del vianant. El 2024 van ser 73 vianants els involucrats en aquests accidents greus (en va morir un), cosa que mostra una tendència creixent respecte a les xifres anteriors a la pandèmia. "Els vianants són un col·lectiu vulnerable", va assenyalar Mateu.
Persones grans
L’estudi té com a base 1.200 enquestes realitzades en 12 punts diferents ubicats a l’Eixample, les Corts, Sants-Montjuïc, Ciutat Vella, Sant Martí, Gràcia, Sant Martí i Sarrià-Sant Gervasi. S’han complementat amb 20.600 observacions centrades en la interacció entre vianants amb el seu entorn, un dia laboral i en hora punta.
En general, els enquestats valoren amb un sis sobre 10 la seva experiència com a vianants a Barcelona. Les més crítiques són les persones grans, ja que la meitat consideren que troben dificultats quan caminen per la ciutat.
Per reduir els riscos i la sensació d’inseguretat, el RACC recomana ampliar els espais pacificats, millorar la senyalització i facilitar l’accés a parades de bus, contenidors o altres serveis. També establir mecanismes a la via que impedeixin que els patinets puguin superar els límits de velocitat establerts en zones pacificades. Es tractaria de "pavimentació diferent i elements del mobiliari urbà que obliguin els usuaris a reduir la velocitat", segons el RACC. També la ubicació de nous radars pedagògics i comptadors de velocitat en trams d’alta fricció.
