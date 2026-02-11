Les nenes solen ser bones en matemàtiques
Entrevista a l'Alicia Romero, Consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya
Josep Lluís Micó
La consellera d’Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero Llano (Caldes d'Estrac, 1976), ha demostrat el seu interès en la recerca, la innovació i la revolució digital sempre que n’ha tingut l’ocasió. No en va, en un context tan tecnològic i tecnificat com l’actual, ha estat seleccionada per la revista Forbes com una de les cent dones més influents del país. La dimensió econòmica de la commemoració del Dia Internacional de la Dona i la Nena en la Ciència és evident, i Romero en parla obertament.
Què està fent el Govern per despertar i alimentar les vocacions, i per combatre i extingir els prejudicis sobre les dones, les nenes i la ciència?
És vital que fem visibles les dones científiques, les dones economistes... en general, les dones que han assolit responsabilitats. Les nenes necessiten referents femenins. Els cal emmirallar-se en algú que les empenyi a estudiar el que volen i que les guiï per desenvolupar aquella feina.
La majoria de referents encara són masculins...
Per aquesta raó, moltes noies no se senten interpel·lades. Només d’aquesta manera pensaran que elles poden fer allò que han fet altres dones abans. Precisament la setmana passada va morir l’oceanògrafa Josefina Castellví i Piulachs (Barcelona, 1935-2026), una de les primeres científiques que van anar a l’Antàrtida. Si en lloc de parlar-ne, d’ella, només es difon el cas d’homes que han aconseguit això mateix, les nostres filles no hi connectaran tant.
De quines accions concretes estem parlant?
Catalunya disposa d’un pla estratègic per la igualtat de gènere en la ciència. I, aquest any, unes 600 investigadores entraran a les aules per parlar amb 40.000 alumnes, del sisè curs de primària al primer d’ESO, per activar aquesta inquietud científica o tecnològica. Hi participen 530 centres de 229 municipis. Els nens també hi seran, però ens dirigim sobretot les nenes.
Els experts creuen que els interessos d’aquesta mena s’originen abans.
Sí, als tres, quatre o cinc anys. Normalment, les noies solen ser bones en matemàtiques. És important que se sentin apartades d’aquesta disciplina quan són petites. Si no volem que es descartin elles mateixes, els cal estímul i autoestima. Jo soc mare de dues nenes i puc dir que, en aquest aspecte, les famílies hem de fer molta feina a casa.
