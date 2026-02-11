Sanitat
Salut defensa que els hospitals comarcals comparteixin metges
La conselleria presenta el nou mapa sanitari de Catalunya, que estarà dividit en 30 àrees en les quals els serveis treballaran de manera «integrada».
La reorganització busca afrontar la falta de facultatius i l’envelliment de la població
Beatriz Pérez
La Conselleria de Salut, de la mà de Cairos (el comitè de reforma de la sanitat catalana presidit pel doctor Manel del Castillo, gerent de l’Hospital Sant Joan de Déu), ha dissenyat un nou mapa sanitari després de 18 anys sense actualitzar-lo. A grans trets, Catalunya passarà a estar dividida en 30 àrees integrades de salut (AIS), en les quals els hospitals i la primària treballaran de manera «integrada» al costat dels dispositius de salut mental, salut pública, els sociosanitaris i el món local (entre d’altres). Els hospitals on costa més cobrir places, com poden ser els comarcals, compartiran metges per evitar el tancament.
Salut estima, a més, que aquesta fórmula acabarà amb la fragmentació i que el pacient deixarà de tenir la sensació que circula d’un servei a l’altre sense que ningú li doni resposta. Amb aquesta mesura, la conselleria espera veure una reducció de les gestions, de les visites duplicades i dels desplaçaments innecessaris. El pacient passarà a estar al centre. La primària serà l’eix vertebrador de cada AIS i el model deixarà de ser, com fins ara, hospitalocèntric. La conselleria arrencarà les proves pilot a l’abril i espera que entrin definitivament en funcionament en el termini d’un any.
El teló de fons d’aquesta reorganització són l ’envelliment poblacional i la jubilació dels sanitaris. A Catalunya, els més grans de 80 anys s’han multiplicat per tres en els últims 40 anys i superaran el 10% de la població total el 2060. Segons la directora general de Planificació a Salut, Aina Plaza, les AIS «no són àrees administratives, sinó funcionals, i el seu objectiu és integrar serveis allà on viuen les persones». ¿Com notarà el ciutadà aquest canvi? Un pacient crònic (perfil en auge a causa de la longevitat) comptarà amb un pla d’actuació compartit entre tots els professionals (atenció primària, urgències i sociosanitaris) que li presten atenció.
La falta de sanitaris és un altre dels problemes que afronta la sanitat. «Tenim hospitals cada 25 quilòmetres i aquest model té coses bones, però d’altres no tant, ja que es van edificar en un moment en què hi havia superàvit de professionals. Ara no n’hi ha i ens costa cobrir totes les places. Per mantenir aquests hospitals hem de fer esforços», va explicar ahir Del Castillo. En va posar un exemple: que totes les cirurgies d’una determinada àrea integrada de salut es facin en un sol hospital d’aquesta zona.
Altres països
Del Castillo va negar que es tracti d’una «concentració de serveis» perquè Salut no executarà cap «tancament», va insistir. Es tracta d’una «integració sanitària», un model que ja estan seguint altres països europeus. «No podem mantenir 68 hospitals i que competeixin alguns per buscar professionals. Si l’Hospital de Vic competeix amb el de Campdevànol per trobar metges, guanyarà el primer. Precisament perquè no volem tancar centres, diversos hospitals hauran de compartir metges», va precisar.
Salut creu que és l’«única manera» de mantenir oberts els 68 hospitals. «Barcelona és un aspirador que es queda amb tots els sanitaris», va afegir Del Castillo.
