Spar torna a la Catalunya Central: nou establiment a Vilanova del Camí
El grup de supermercats Llobet i l’empresa de distribució Transgourmet Ibèrica han signat una aliança comercial que preveu l’obertura de més punts de venda a la zona
La zona de la Catalunya Central torna a comptar amb supermercats Spar gràcies a l’acord estratègic entre el Grup Llobet i l’empresa de distribució Transgourmet Ibèrica. El retorn de l’ensenya s’ha materialitzat amb l’obertura d’un establiment a Vilanova del Camí, a la comarca de l’Anoia, que es converteix en el primer supermercat Spar fruit d’aquesta aliança.
L’acord, signat l’abril de 2025, va establir que Transgourmet es convertiria en el proveïdor principal del Grup Llobet, empresa familiar amb seu a Sant Fruitós de Bages i referent històric en la distribució i producció alimentària a la Catalunya Central. Entre els objectius del pacte hi ha la transformació progressiva d’alguns supermercats Llobet en establiments Spar, així com l’obertura de nous punts de venda sota aquesta marca. Aquesta inauguració simbolitza, per tant, el retorn de Spar al territori i l’inici d’una nova etapa d’expansió comercial a la zona, on Transgourmet Ibèrica opera amb la llicència d’explotació de l’ensenya.
El nou supermercat està situat al carrer Maria Aurèlia Capmany, 15, i disposa d’una sala de vendes de 390 metres quadrats. L’establiment ha suposat la creació de sis llocs de treball i aposta per un model de botiga de proximitat, modern i orientat a cobrir les necessitats quotidianes dels veïns.
Pel que fa a l’assortit, ofereix una selecció acurada de productes d’alimentació de gran consum, amb una presència destacada de productes de proximitat. També hi tenen un paper rellevant les seccions de fruita i verdura fresca, carnisseria i xarcuteria assistides i fleca, així com una àmplia gamma de plats preparats, una de les especialitats del Grup Llobet que reforça la proposta de menjar llest per consumir.
A més de l’oferta alimentària, el supermercat incorpora serveis addicionals pensats per millorar l’experiència de compra. Entre aquests, destaca l’espai per esmorzar bakery & coffee, amb brioixeria fornejada diàriament, cafè i sucs acabats d’esprémer, així com la instal·lació de casellers d’Amazon Locker per a la recollida de comandes en línia.
El local disposa d’una gran varietat de producte fresc: fruita, verdura, carn i pa fet al moment
El director de la línia de Retail de Transgourmet, Jordi Arredondo, ha assenyalat que “aquesta inauguració representa un avenç significatiu en el projecte que compartim amb el Grup Llobet. Ens permet consolidar un model de botiga moderna amb una forta connexió amb el territori. Treballar conjuntament amb un referent local amb tanta trajectòria ens ajuda a reforçar la nostra presència a la Catalunya Central i a oferir als nostres clients una proposta adaptada a les seves necessitats reals”.
Les dues empreses van arribar a l’abril a un acord segons el qual Transgourmet es convertia en el proveïdor principal de producte sec de Llobet amb l’objectiu d’enfortir el negoci de les dues companyies. En el cas de Transgourmet, créixer a la zona de la Catalunya Central on Llobet té una important implantació, i en el cas de Llobet, centrar-se en els àmbits estratègics que l’han convertit en un referent: producte fresc, plats preparats i serveis per a empreses. Amb l’acord de subministrament, Transgourmet posa a disposició de Llobet les seves 18.000 referències, entre les quals hi ha les 1.800 de marca pròpia, la majoria de la marca Gourmet. A més, Llobet podrà beneficiar-se de l’extens catàleg de Spar. Al final es tracta d’un acord estratègic entre dues empreses centenàries que comparteixen una mateixa visió i valors i que permetrà avançar per ser el referent de la distribució a tota la Catalunya Central.
Transgourmet Ibèrica
Transgourmet Ibèrica és propietat del grup suís Transgourmet, la segona empresa de distribució majorista d’Europa, que a la vegada forma part del grup Coop. Actualment, la companyia compta amb set plataformes de distribució repartides per tot l’Estat i és un actor destacat en el sector del retail, amb més de 700 supermercats sota les ensenyes Suma, Proxim, Spar i Kuups, a més de 2.500 clients independents. Paral·lelament, desenvolupa una potent línia de servei a l’hostaleria, amb 73 centres cash&carry, 29 benzineres GM Oil, una xarxa de 400 comercials de food service i una flota de més de 300 vehicles destinats al repartiment.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura