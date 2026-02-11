Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Ple de SantpedorNou model sanitariIncendi de Santa LlúciaVaga de docentsAlerta per ventIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Treballadors del 112 demanen a la Generalitat "internalitzar" el servei i un conveni propi

Han fet la protesta els operadors tant del 112 de Reus com els que treballen al centre de la Zona Franca

La concentració dels treballadors del 112 a Barcelona

La concentració dels treballadors del 112 a Barcelona / EUROPA PRESS

EP

BARCELONA

Uns 40 treballadors del telèfon d'emergències de Catalunya 112 s'han concentrat aquest dimecres al matí davant la Conselleria d'Interior de la Generalitat, on han reclamat "internalitzar" el servei a través de la creació d'un conveni propi.

Així ho han explicat en unes declaracions als mitjans el representant de la plantilla de la CGT a Reus, Martí Vallvé, i el de CCOO al centre de Zona Franca a Barcelona, Christian Díaz-Santos, les dues sales on es canalitzen les trucades d'emergències de Catalunya i que, segons ells, no poden oferir una resposta adequada al ciutadà per la manca de recursos.

"Demanem que el servei estigui internalitzat per tenir unes condicions més adequades per donar resposta a la demanda del ciutadà. Això es tradueix en condicions internes més potents i tecnologies més eficients", ha subratllat Díaz-Santos, que ha indicat que ara compten amb recursos molt limitats, tant materials com humans.

La concentració, que ha coincidit amb el Dia Internacional del 112, ha començat cap a les 11.00 hores davant el departament i ha aplegat diversos treballadors de comunitats autònomes com Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana, ja que també estan "privatitzats" i amb convenis que gestionen empreses externes, ha indicat Vallvé.

Notícies relacionades

Els treballadors han cantat proclames com 'No, no, no a l'externalització', 'Les emergències no són un negoci' i 'Què passa, què passa, que es privatitza massa', i cap a les 11.15 han tallat el carrer Diputació i el passeig Sant Joan, malgrat no generar afectacions en el trànsit.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  2. Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
  3. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  4. Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
  7. Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
  8. L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu

14 € de descompte per veure l'espectacle La mà

14 € de descompte per veure l'espectacle La mà

14 € de descompte per veure el musical Gaudí

14 € de descompte per veure el musical Gaudí

Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents de demà

Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents de demà

Retenen un noi durant hores a Barcelona per robar-li diners: uns auriculars i una targeta han estat claus per detenir els culpables

Retenen un noi durant hores a Barcelona per robar-li diners: uns auriculars i una targeta han estat claus per detenir els culpables

Els Bombers inspeccionen amb un dron l'estat de la casa cremada al carrer Santa Llúcia

Els Bombers inspeccionen amb un dron l'estat de la casa cremada al carrer Santa Llúcia

La plataforma Nofumadores denuncia Rosalía per fumar en un pòdcast: “Els drets a la creació i a l’expressió no poden estar per damunt del dret a la salut"

La plataforma Nofumadores denuncia Rosalía per fumar en un pòdcast: “Els drets a la creació i a l’expressió no poden estar per damunt del dret a la salut"

Deco: "Bernal de titular al Barça? Encara és massa d'hora" 

Deco: "Bernal de titular al Barça? Encara és massa d'hora"

Àuria adverteix que l'increment de l'SMI pot posar en risc els projectes d'economia social

Àuria adverteix que l'increment de l'SMI pot posar en risc els projectes d'economia social
Tracking Pixel Contents