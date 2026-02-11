Treballadors del 112 demanen a la Generalitat "internalitzar" el servei i un conveni propi
Han fet la protesta els operadors tant del 112 de Reus com els que treballen al centre de la Zona Franca
EP
Uns 40 treballadors del telèfon d'emergències de Catalunya 112 s'han concentrat aquest dimecres al matí davant la Conselleria d'Interior de la Generalitat, on han reclamat "internalitzar" el servei a través de la creació d'un conveni propi.
Així ho han explicat en unes declaracions als mitjans el representant de la plantilla de la CGT a Reus, Martí Vallvé, i el de CCOO al centre de Zona Franca a Barcelona, Christian Díaz-Santos, les dues sales on es canalitzen les trucades d'emergències de Catalunya i que, segons ells, no poden oferir una resposta adequada al ciutadà per la manca de recursos.
"Demanem que el servei estigui internalitzat per tenir unes condicions més adequades per donar resposta a la demanda del ciutadà. Això es tradueix en condicions internes més potents i tecnologies més eficients", ha subratllat Díaz-Santos, que ha indicat que ara compten amb recursos molt limitats, tant materials com humans.
La concentració, que ha coincidit amb el Dia Internacional del 112, ha començat cap a les 11.00 hores davant el departament i ha aplegat diversos treballadors de comunitats autònomes com Castella i Lleó i la Comunitat Valenciana, ja que també estan "privatitzats" i amb convenis que gestionen empreses externes, ha indicat Vallvé.
Els treballadors han cantat proclames com 'No, no, no a l'externalització', 'Les emergències no són un negoci' i 'Què passa, què passa, que es privatitza massa', i cap a les 11.15 han tallat el carrer Diputació i el passeig Sant Joan, malgrat no generar afectacions en el trànsit.
