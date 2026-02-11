Mobilitzacions a Catalunya
«Lluitar també és educar»: els professors catalans inicien la jornada de vaga tallant carreteres
Algunes escoles i instituts han tingut dificultats per obrir les portes per les protestes dels piquets
Última hora de la vaga de professors a Catalunya, avui en directe | Els docents tallen carreteres i bloquegen escoles i instituts
El Govern allarga la mà als professors per millorar les seves condicions laborals i desburocratitzar les aules
Helena López
Catalunya s’ha despertat aquest dimecres amb talls de trànsit a les principals carreteres catalanes. Abans de les vuit del matí, grups de professors han parat la circulació a la Meridiana, la Gran Via –a l’altura de la Campana–, la ronda Litoral a la Vila Olímpica i la ronda de Dalt, a Barcelona. Les protestes al crit de «lluitar també és educar» han tallat el trànsit a la C-17 i la C-32, a Mataró. Feia setmanes que els docents catalans advertien que la vaga educativa convocada de forma unitària per tots els sindicats del sector per a aquest dimecres, 11 de febrer, seria «una cosa gran» i, de moment, ho està sent.
A més dels talls de trànsit, les primeres protestes per reivindicar un augment de sou –un professor d’institut a Catalunya cobra 2.713 euros bruts, 521 euros menys que al País Basc– i recursos per atendre la creixent diversitat a l’escola –els dos temes en què més insisteixen els docents, tot i que la llista de motius és llarga– han bloquejat els accessos de, com a mínim, 115 centres educatius de l’àrea metropolitana de Barcelona, tant de primària com de secundària, que han començat la jornada de vaga amb problemes per obrir les portes a causa del sabotatge. Segons informa el sindicat CGT, el boicot als accessos afecta centres educatius de tots els districtes de Barcelona, així com altres ciutats de l’àrea metropolitana.
Malgrat l’anunci de serveis mínims d’un docent per tres aules, l’afluència de nens aquest matí a la porta de les escoles era inferior a la d’un dimecres qualsevol. Moltes direccions de centres havien advertit les famílies que l’escola no funcionaria amb normalitat i que el seguiment de la vaga es preveia gran, així que les famílies que tenien alternatives –en molts centres, les menys– han optat per no portar els nens a l’escola. Molt a desgrat seu, en molts casos, ja que la setmana de Carnaval és una de les més divertides de l’any i avui tocava ‘un pentinat divertit’.
Suport de les associacions de famílies
L’Affac –la federació d’AFA més gran de Catalunya, tant a primària com a secundària, amb més de 2.400 AFA federades, que representa gairebé 600.000 famílies– recolza la protesta docent. «Les famílies no ho vivim com un conflicte sectorial, sinó com un problema que afecta directament la qualitat de l’educació dels nostres fills i filles. Cada dia veiem com l’infrafinançament crònic, la falta de personal i la mala planificació tensen les escoles i instituts públics», assenyalen en un comunicat en el qual defensen «una educació pública de qualitat per a tothom». «Sense professionals dignament reconeguts i sense inversió real, no hi ha escola pública forta», conclou el col·lectiu.
